Трикове, с които да удължите живота на босилека

Въпреки че босилекът е една от най-лесните билки за отглеждане у дома, той е склонен към проблеми, ако не се грижите и поддържате правилно. Вероятно ще изкарате няколко седмици, преди босилекът ви да увехне или да пожълтее . Но това не е задължително да е така, стига да опитате тези трикове:

1. Не се страхувайте да поставите босилека на пряка слънчева светлина

С такива нежни листа, първият ви инстинкт може да е да поставите босилека си някъде с частична сянка, предпазвайки го от интензивното следобедно слънце с надеждата да избегнете изгаряне на листата . Но аз съм виждал от първа ръка, че тази билка обича слънцето.

„Босилът вирее на пълно слънце, така че се уверете, че получава поне шест часа пряка слънчева светлина всеки ден. Без достатъчно светлина, той ще се разтегне и отслабне“, обяснява Сара.

Но в по-голямата си част поставянето на босилека на по-слънчево място ще направи чудеса за нов растеж, особено ако е започнал да изглежда малко рохкав.

2. Накисвайте босилека си веднъж седмично

Ако някога сте оставяли босилека си да изсъхне, вероятно сте наблюдавали как той бързо вяне. За разлика от сухоустойчивите билки розмарин и лавандула, босилекът е влаголюбив.

„Босилът предпочита равномерно влажна почва, но мрази мокрите корени, така че поливайте обилно, когато горният слой почва е сух, и се уверете, че контейнерът или градинското легло се отцеждат добре“, казва Сара.

Един трик, който можете да използвате, е да накисвате босилека си в леген или купа с вода всяка седмица. За да работи това, ще ви е необходимо босилекът ви да расте в съд с дренажни отвори

Почвата ще поеме толкова вода, колкото може, което ще позволи на корените на босилека да имат достъп до постоянна влага, без да ги пренасища и да рискува кореново гниене.

3. Отщипвайте само горната част на листата

Когато се опитвате да накарате босилека да расте по-голям и да издържи по-дълго, е важно да го подрежете правилно. Може да е изкушаващо да берете босилек от цялото растение, но придържането към определени листа ще ви помогне бързо да удвоите размера на вашата билка.

„Редовното прищипване или резитба насърчава босилека да стане храстовиден, а не висок и дългокрак“, казва Сара. „Винаги прищипвайте горните няколко чифта листа, особено преди да цъфти, за да пренасочи енергията към производство на листа, вместо към образуване на семена“, обяснява тя.

Не забравяйте да спазвате и правилото за подрязване на една трета , когато се грижите за босилека си. Неспазването му е грешка в градинарството с билки , която може да забави растежа и да ограничи размера на босилека ви.

Мога ли да поддържам босилека продуктивним през цялата година?

Да, възможно е босилекът да се поддържа продуктивен през цялата година, като се отглежда на закрито през най-студените сезони. На открито той ще изсъхне през есента, когато настъпят слани, но внасянето му на закрито може да удължи живота му и да ви осигури реколта през цялата година. Трябва обаче да го подрязвате и поливате редовно, както и да му осигурите достатъчно светлина, за да го поддържате продуктивен по-дълго.

Когато наближава краят на вегетационния период, помислете дали да не позволите на босилека си да пусне цветове и да постави семена. По този начин можете да запазите семена от босилек, за да ги засадите следващата година и да започнете процеса отначало.