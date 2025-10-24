Защо опитните градинари оставят корените на зелето в почвата след прибирането на реколтата?

След прибирането на зелето, повечето градинари веднага изваждат коренищата и ги хвърлят в компоста. Но опитните градинари знаят, че оставянето на зелеви пънове в земята не е безполезно, а напротив - то е много полезно. Ето защо корените на зелето е добре да се оставят в почвата.

Защо да оставяте корените на зелето в почвата след прибиране на реколтата в градината?

Естествено торене на почвата. Коренището на зелето съдържа много органична материя, която постепенно се разлага и обогатява почвата с азот, калий и калций. Този естествен тор действа нежно, но изключително ефективно. През пролетта, след прекопаване, такива лехи стават по-рохкави, по-плодородни и готови за засяване на нови култури без допълнителни химикали.

Защита от ерозия и замръзване. Ако през зимата се оставят пънове от зеле, те спомагат за поддържането на структурата на почвата. Корените предотвратяват отмиването на дъжд и топящ се сняг от почвата, а също така частично я предпазват от замръзване. Това е особено важно в райони с лека, песъчлива почва.

Храна за почвените микроорганизми. По време на разлагането, остатъците от зеле се превръщат в храна за полезни бактерии и земни червеи, които подобряват структурата на почвата. Това повишава нейното плодородие и способност да задържа влага.

Оставянето на корените зеле в почвата след прибиране на реколтата им допълнително предимство - през пролетта старите коренища лесно се отстраняват по време на копаене, а почвата под тях е рохкава и богата на хранителни вещества. Някои градинари дори засаждат краставици или тикви на такива места - те растат чудесно след зелето.

Градинарите с опит, които практикуват този метод, предупреждават, че могат да се оставят само корените на здрави растения. Ако зелето е било засегнато от краста или други гъбични заболявания, коренищата трябва да се изгорят, за да се избегне разпространението на инфекцията в цялата градина.

След като приберете реколтата от зелето, необходимо е подготвите парцела за следващия сезон. Един от начините да направите това е като използвате зелеви листа като тор. По време на вегетационния период долните листа на зелето се обират, за да се образува здрава розетка. След прибиране на реколтата остават голям брой листа, които могат да се използват като тор. Зелевите листа са богати на витамини и могат значително да подобрят качеството на почвата и бъдещата реколта.

Зелевите листа, останали след прибиране на реколтата, могат да се използват за торене на краставици, грах, цвекло, моркови, разсад от домати, чушки и патладжани.

Приготвянето на тор от зелеви листа не изисква никакви специални умения. Просто поставете зелеви листа или неизползвани разсад на открито място и ги оставете на слънце за една седмица. След това покрийте с пръст. Тази пръст може да се използва като градински тор през следващата година.

