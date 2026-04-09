Зеленчуци, които трябва да засадите през април за бърза и вкусна реколта

Времето най-накрая започва да се затопля и може би ще започнете да планирате зеленчуковата си градина . Разбира се, температурите през април ще варират в зависимост от това къде живеете – в някои региони опасността от слана е отминала, но в други времето все още може да захладнее. В резултат на това зеленчуците, които можете да засадите, зависят от цялостния ви климат.

Най-добри зеленчука за засаждане в началото на пролетта

Като цяло е добра идея да започнете със зеленчуци, които могат да издържат на малко студ , в случай че зимното време реши да покаже грозната си глава отново. Отглеждането през април обаче е чудесен начин да започнете с градината си, за да можете да се насладите на изобилна и вкусна реколта за нула време.

Моркови

Морковите трябва да се засяват директно в почвата – това през април им дава достатъчно време да се установят, преди температурите наистина да започнат да се затоплят през лятото.

„Повдигнати лехи или контейнери с пясъчен компост работят добре“, казва Луа Гафари, създател на Urban Farm and Kitchen. „Разредете разсада на разстояние от 5 до 7,5 см един от друг, след като достигне няколко сантиметра височина.“

Като цяло, по-хладните почви през април ще помогнат на морковите да покълнат , отбелязва Кари Спунемор, съосновател на Seed to Spoon. В крайна сметка, важното е да започнете тези зеленчуци рано, преди да настъпят знойните летни температури.

Маруля

Вземете си зелените! Марулята „има склонност да се размножава бързо в жегата, така че пролетната сеитба е перфектна“, казва Гафари. Можете да отглеждате този зеленчук в контейнери, но сортовете с по-рехави листа също могат да се вместят във всякакви пространства във вашата градина. Основното нещо, за което трябва да внимавате при марулята, са охлювите.

Можете да удължите вегетационния период и за тези растения, отбелязва Спунемор. Топлоустойчивите сортове като Джерико и Парк Сийд могат да виреят дори когато температурите започнат да се затоплят през лятото.

Грах

Грахът няма да се справи добре в летните жеги, така че сеитбата през април е чудесен вариант .

„Засадете ги в двойни редове на разстояние 5 см един от друг и осигурете опора – като клонки, мрежа или пергола – тъй като лозите могат да достигнат от 60 до 1,5 метра в зависимост от сорта“, казва Гафари. Грахът не се нуждае от много торене, но той препоръчва да се предпазва от мишки, които обичат да ядат семената.

Сладки картофи

Сладките картофи се нуждаят от дълъг вегетационен период, така че засаждането им през април, когато почвата започне да се затопля, им дава важно предимство.

„Те не се нуждаят от много, но се нуждаят от топлина и пространство“, казва Анджела Джъд, майстор градинар и основател на Growing in the Garden. „Не прекалявайте с азота, иначе може да се окажете с много листа, а не с толкова картофи.“

Чушки

Ако живеете в климат, който е по-топъл през април, тогава сега е чудесно време да засадите чушки . „Те обичат топли почви и топли нощи“, казва Джъд. „Поливайте ги редовно, мулчирайте около основата и бъдете търпеливи. Често изглежда, че те престояват там известно време, преди наистина да започнат да растат.“

По-големите растения може да се нуждаят от известна опора – тя препоръчва честото им събиране на реколтата, за да продължат да дават плод.