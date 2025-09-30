Зимният чесън ще е с големината на юмрук, ако през октомври го торите с 2-3 лъжици от това

Чесънът предпочита неутрална или леко алкална почва. В киселинна почва той не се вкоренява добре и е по-податлив на болести. Оптималното време за подготовка на почвата е краят на септември или октомври. Градинарите отдавна са забелязали: колкото по-плодородна е почвата през есента, толкова по-големи и по-силни ще бъдат главите през лятото. Опитните градинари знаят как правилно да торят почвата през октомври - благодарение на правилното торене главите на чесъна растат с големината на юмрук.

Торене на зимния чесън през октомври за едри глави

За да намалите киселинността на почвата, използвайте обикновена сода бикарбонат. Тя омекотява почвата, подобрява структурата ѝ и помага на скилидките да се вкоренят по-бързо. Достатъчни са само 2-3 супени лъжици на квадратен метър: поръсете я по повърхността и леко я прекопайте.

Содата бикарбонат също така намалява риска от гъбични заболявания и гниене, така че е особено полезна в трудни или изтощени райони. Много опитни градинари отбелязват, че след прилагане на сода бикарбонат, чесънът понася зимата по-добре и започва да расте по-рано през пролетта.

За още по-големи ползи, добавете дървесна пепел към почвата. Тя е богата на калий, фосфор и микроелементи, необходими за развитието на корените. Около една чаша на квадратен метър е достатъчна - и почвата ще стане рохкава и питателна.

Друг доказан метод за торене е костното брашно или суперфосфатът. Само 1-2 супени лъжици на квадратен метър ще осигурят на растенията фосфор и калий до пролетта, подпомагайки здравословния растеж на корените и бъдещите глави.

Какво дава пепелта на чесъна?

С настъпването на пролетта зимният чесън започва активно да расте. През този период градинските култури се нуждаят от значително количество хранителни вещества. Разбира се, недостигът на съединения може да се компенсира чрез прилагане на минерални торове. Някои градинари обаче предпочитат различен подход - поръсване на чесън с неизгорели дървесни отпадъци.

В този случай чесънът ще вирее без никакви химикали. Растението ще получава достатъчно калий, калций и магнезий. Но без тези елементи, главите на чесъна няма да са достатъчно големи.

Друго предимство на пепелта. Дървесните остатъци не само осигуряват хранителни вещества, но и подобряват структурата на почвата. Факт е, че пепелта действа не само като тор, но и като почвен деоксидатор. Тази почва става много по-подходяща за отглеждане на чесън.

