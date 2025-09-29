Как липсата на сън влияе на кръвното: Какво се случва с него, ако спите само по 6 часа на вечер

Дори лишаването от сън за няколко часа може да повиши кръвното налягане. Хроничното лишаване от сън може да доведе до инфаркт. Това съобщава изданието Verywell Health, позовавайки се на научни изследвания.

Как сънят влияе на кръвното налягане?

Списанието „Sleep Medicine“ посочва, че сънят осигурява на тялото почивка за възстановяване и презареждане. По време на сън тялото претърпява циклични процеси на възстановяване на тъканите, укрепване на имунната система и регулиране на хормоните, необходими за растежа и възстановяването.

За повечето възрастни, 7-8 часа сън на нощ е оптимално. Постоянният сън по-малко от 6 часа увеличава риска от високо кръвно налягане, сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и намалена концентрация.

Спането само шест часа на нощ може да наруши жизненоважни функции. Една такава функция е редовното понижаване на кръвното налягане през нощта, което помага за намаляване на натоварването на сърдечно-съдовата система, позволявайки ѝ да се възстанови. С течение на времето липсата на сън може да допринесе за хипертония, както и за сериозни усложнения като инфаркт или инсулт.

Има две основни причини за това състояние:

Нарушение на циркадния ритъм - кръвното налягане е свързано с 24-часовия цикъл сън-бодърстване, наречен циркаден ритъм. През нощта тялото освобождава хормона мелатонин, който помага за предизвикване на сън, отпуска и разширява кръвоносните съдове.

Хормонален дисбаланс - липсата на сън води до дисбаланс между мелатонина и хормона кортизол, което допринася за безсъние

Списание „Sleep “ съобщава, че честото лишаване от сън може да увеличи риска от хипертония почти четири пъти.

Какви други фактори повишават кръвното налягане?

От центровете за контрол и превенция на заболяванията споделят, че хроничното лишаване от сън може да допринесе за хипертония, съобщава още изданието. Други фактори могат да увеличат уязвимостта, включително традиционни рискови фактори, като например:

затлъстяване

възраст

консумация на сол

бездействие

прекомерна консумация на алкохол

пушене

Как да подобрим съня

Според Science Direct, ключовите компоненти на хигиената на съня включват:

Поддържайте режим на сън - лягайте си и се събуждайте по едно и също време всеки ден, включително през почивните дни.

Създаване на перфектна среда за сън - поддържайте стаята тиха, хладна и тъмна.

Избягвайте стимулация преди лягане - избягвайте използването на джаджи 30-60 минути преди лягане и кофеин.

Ритуали за релаксация - четене на книга, вземане на топла вана, леко разтягане или слушане на успокояваща музика

Трябва да посетите лекар, ако високото кръвно налягане е придружено от следните симптоми:

трудно заспиване

редовно събуждане посред нощ

силно хъркане или задавяне през нощта

събуждане сутрин с чувство на умора

прекомерна сънливост през деня

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

