Празнични дни с много инциденти: Хиляди потърсили помощ в "Пирогов"

14 април 2026, 12:25 часа 210 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Близо 2500 души са потърсили помощ в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" през празничните и почивните дни около Великден, съобщиха от лечебното заведение. На една пета от тях се е наложило да останат за лечение, като над 70 са деца под 18 години. Специалистите открояват случаите на 14 приети пациенти в кардиологичната реанимация на „Пирогов“, като шест от тях са с инфаркт. Най-младият пациент е мъж на 50 години, а най-възрастният и най-тежко увреден – на 71 години.

Натоварено дежурство отчитат и екипите на Клиниката по нервни болести, Клиниката по неврохирургия и клиниките по травматология, посочват от „Пирогов“. Невролозите са извършили тромболиза на пациенти с инсулт, благодарение на което шестима души са спасени. 

Регистрирани са множество случаи на сезонен травматизъм, както и тежки пътнотранспортни произшествия с моторни превозни средства. Трима мотористи са посрещнали празниците с тежки наранявания в болницата. Детските специалисти съобщават и за нови случаи на пострадали с тротинетки. Няколко деца са пострадали, сред които и 17-годишен младеж.

В спешния педиатричен кабинет дежурните екипи са оказали помощ на над 310 деца. Наложило се е 15 от тях да бъдат хоспитализирани поради пневмонии, бронхиолити и вирусни инфекции.

В Токсикологията на „Пирогов“ има и тежки случаи на пациенти, които не са свързани с употреба на храна и алкохол по време на празниците, допълват от лечебното заведение.

За миналогодишните празници в болница „Пирогов“ през спешното отделение на университетската болница са преминали над 2400 пациенти, от които 1000 деца.

Виолета Иванова Отговорен редактор
