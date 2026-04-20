Победата на Радев в Русия: Тиха радост в Z-каналите и предупреждения от независимите медии

Докато медиите в Украйна чертаят мрачни сценарии след изборната победа на Румен Радев и "Прогресивна България", руската пропаганда също е активна в отразяването на резултатите от вота, но без да залага на кой знае какви анализи. Контролираната от държавата информационна агенция ТАСС обръща внимание на следните думи на вероятния бъдещ премиер: "Избирателната активност на изборите беше висока (...), но недоверието към българската политика все още е голямо; ние направихме само първата крачка към възстановяването му. „Прогресивна България“ печели убедително. Това е победа на надеждата над недоверието. Победа на свободата над страха. Победа на морала, тъй като гражданите се отърваха от арогантността на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите“.

И още от изявлението на Радев - с акцент критиките срещу Европа: „България следва европейския път, но Европа се нуждае от критично мислене и прагматизъм, както и от усилия за възстановяване на индустриалната си мощ. Ако Европа иска да възвърне конкурентоспособността си, тя трябва да заеме прагматична позиция; без енергийни ресурси тя не може да се развива“.

Като цяло руските медии са доста по-обрани в анализите си - по-скоро представят информационно данни за изборите у нас, например "Коммерсант".

Военнопропагандните канали в Telegram също коментират активно

По-активни са военнопропагандните Telegram канали. Един от най-известните - "Два майора" - отбелязва, че в България коалицията на бившия президент Румен Радев спечели парламентарните избори. "Той се застъпва за прекратяване на помощта за Украйна и за мир с Русия", гордо пише Z-блогърът.

Освен това по-рано препубликува материал на брюкселското издание Politico с цитат: "Румен Радев, бивш президент с проруски нагласи, изглежда е на път да спечели изборите в България в неделя, но ще трябва да се обедини с други партии, за да сформира управляващо мнозинство". Всъщност това се оказва вече остаряла информация - "Прогресивна България" ще е с пълно мнозинство от над 121 депутати в новото Народно събрание.

"Военкор Котенок" също отчита изборната победа на българския бивш президент. Z-блогърът явно се радва и атакува западните медии: "Поради скептичното си отношение към Украйна Радев често бива наричан „проруски политик“. Медиите, свързани с Брюксел, вече вдигнаха истерична тревога, твърдейки, че - от гледна точка на руските интереси - тези резултати „засенчват“ неотдавнашното поражение на Орбан и че Радев вече ще служи като „троянски кон“ на Москва в рамките на Европейския съюз".

Опозиционните медии: Радев ще разполага с големи правомощия при определянето на външната политика

Руските опозиционни медии коментират победата на "Прогресивна България" по друг начин. Лидерът ѝ, Румен Радев, президент на страната от 2017 до 2026 г., често бива наричан от опонентите си евроскептик и проруски политик. Като президент, той последователно се изказваше против военната помощ за Украйна и в подкрепа на мирните преговори с Русия. Ако Радев стане глава на правителството, той, по силата на конституционната структура на републиката, ще разполага със значително по-големи правомощия при определянето на външната политика на България, пише ASTRA.

„Радев е за преговори с Кремъл и против подкрепата за Украйна, включително доставките на оръжие. Това е въпреки факта, че България в момента е може би най-големият доставчик на оръжие от съветски тип за Украйна сред страните от ЕС“, цитира The Insider политолога Иван Преображенски.

В същото време Радев публично избягва откровено проруска реторика и заяви преди изборите, че „България ще полага усилия да остане на европейския път“, отчита ASTRA.

