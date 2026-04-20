"Присъдата" на Украйна за Радев: Руската носталгия срещу компромиса с ЕС и НАТО

Евроскептик, който е против Украйна и ще е удобен за Русия - така украинските медии масово коментират изборната победа на коалиция "Прогресивна България", водена от Румен Радев. Доскорошният президент, който "поддържа близки отношения с Кремъл", се очертава като победител в предсрочния парламентарен вот в страната, проведен на 19 април, пише Kyiv Independent в своя статия за изборите у нас, след които бившият държавен глава и формацията му печелят пълно мнозинство в 52-рото Народно събрание. „Това, от което Европа се нуждае в момента, е критично мислене, прагматични действия и добри резултати, особено за изграждането на нова архитектура на сигурността. Това ще бъде основният принос на България към нейната европейска мисия", припомня медията думите на Радев в речта му след победата снощи.

Украинските медии припомнят, че според Радев Крим е руски, а защитата срещу Путин е "обречена кауза"

Акцент в материала е как Радев често е критикувал помощта за Украйна и западните санкции срещу Русия, като същевременно се е противопоставял на присъединяването на Киев към НАТО и Европейския съюз. Неговата избирателна победа бележи триумф за проруското представителство в ЕС седмица след като унгарският премиер Виктор Орбан претърпя разгромна загуба на парламентарните избори в страната си, считат от Kyiv Independent.

България въведе еврото на 1 януари 2026 г. - решение, което Радев постави под съмнение. Той също така критикува подкрепата на ЕС за Украйна, наричайки отбраната срещу Русия „обречена кауза“ и призовавайки Брюксел да спре да „залива Киев с оръжие“, припомня медията: В Украйна: Проруският президент на България, нарекъл защитата ни "обречена кауза", влиза в политиката.

Напомня се още, че позициите на Радев доведоха до остра размяна на реплики с украинския президент Володимир Зеленски в София през 2023 г. А наскоро Румен Радев осъди 10-годишното споразумение за сигурност между България и Украйна, подписано от служебния министър-председател Андрей Гюров.

Макар някои експерти да се колебаят да определят Радев като откровено „проруски“, неговият евроскептицизъм и липсата на подкрепа за Киев се разглеждат като политически възможности за Кремъл, добавя Kyiv Independent.

В сравнение с някои от своите колеги в ЕС, българите – предимно православна, славяноговоряща нация – са имали относително по-положително отношение към Русия. Въпреки че София доставя на Киев оръжие от съветската епоха от 2022 г. насам, подкрепата е била пазена в тайна известно време поради опасения от политически последици, добавя изданието в контекста на изборната победа на Радев.

За да вкара победата на Радев в контекст, агенция УНИАН цитира по-ранна статия на The Washington Post, според която след поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на изборите на 12 април предсрочните избори в България са придобили допълнително значение за Русия. Москва залага на победа на коалицията „Прогресивна България“ на бившия български президент Румен Радев, се казва в материала.

Изданието отбеляза, че Радев, който до януари заемаше предимно церемониална длъжност като президент на България, последователно се противопоставяше на помощта за Украйна, като същевременно заявяваше желанието си да възстанови отношенията с Москва - нещо, за което той заговори и след победата си. Анализаторите смятат, че той представлява нова възможност за Кремъл да укрепи позициите си в рамките на ЕС, допълва медията.

Към всички тези описания се присъединява и "Обозревател". Изданието пише, че по време на предизборната кампания формацията на Радев обеща да се бори с корупцията и да преодолее политическата нестабилност. Това ѝ позволи да постигне резултат, който вече се счита за един от най-силните на отделна партия/коалиция през последните години.

Визитката, която медията представя за доскорошния президент, е следната: Радев е евроскептик и бивш военен, който започва службата си през 1997 г. като младши пилот и се издига до командир на българските ВВС (2014–2016 г.). Той завършва службата си с чин генерал-майор. Радев си е спечелил репутацията на проруски политик – и не без основание.

Още през 2021 г. той нарече Крим руска територия и обяви антируските санкции на ЕС за неефективни. По-късно обаче пресслужбата му трябваше да оправдае това изявление: оттам заявиха, че България признава териториалната цялост на Украйна, а изявлението на президента се е отнасяло за фактическия контрол на територията от страна на руснаците по това време. Въпреки това, под една или друга форма, Радев говори за „руския Крим“ неведнъж и след това: Арменският поп Румен Радев: Не просто "Боташ" и "Чий е Крим" - гнилото е друго.

През юли 2023 г., по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски, Радев заяви, че „няма военно решение“ и че „все повече оръжия“ няма да помогнат за прекратяването на войната на Русия в Украйна. Румен Радев последователно се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Украйна. По-конкретно, на 4 декември 2023 г. той блокира доставката на 100 бронирани транспортни средства за нашата държава, отбелязва "Обозревател".

По време на предизборната кампания, освен тезата си за необходимостта от борба с корупцията, Радев публично се застъпи за подобряване на отношенията с Москва. Според него България трябва да бъде „важно звено“ в този процес. Радев подкрепя и възобновяването на доставките на руски нефт и газ за Европа, допълва изданието.

В Украйна питат: Това ли е новият Орбан?

В друг свой материал медията нарича Радев "олекотена версия" на Орбан, докато "РБК-Украйна" също пита: "Получава ли България свой собствен Виктор Орбан?". Медията пише, че „Прогресивна България“ се ползва с подкрепата на лявоориентираните избиратели от селските райони, които често изпитват носталгия по Русия и социалистическото минало. В същото време формацията му спечели подкрепата на онези, които през годините на кризата се разочароваха от другите партии и коалиции, добавя изданието. А от Actualno.com ви припомняме, че и най-младото поколение е гласувало предимно за доскорошния президент: Gen Z гласуваха за Радев.

Въпреки това, като президент Радев показа, че може да бъде доста гъвкав политик и че не е склонен да се противопоставя категорично на позициите на ЕС и НАТО. Той по-скоро използва евроскептичните си възгледи като средство за преговори и за печелене на политически дивиденти, като често избира компромиса, анализират от "РБК-Украйна". Дават и пример - през октомври 2022 г., по време на среща на „Букурещката деветка“, Радев отказа да подпише пълната декларация в подкрепа на Украйна, защото не беше съгласен с формулировката относно бъдещото ѝ членство в НАТО. В същото време администрацията му официално заяви, че президентът подкрепя всички останали разпоредби на документа, включително суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

По време на среща на Европейския съвет през декември 2022 г. Радев заплаши да наложи вето върху нов пакет от санкции срещу Русия, ако той включва ограничения върху износа на ядрено гориво, и призова фокусът да е върху преговорите за прекратяване на огъня. В крайна сметка обаче той подкрепи документа.

Тиха радост в Русия

Руската пропаганда също е активна в отразяването на изборната победа на Румен Радев. Контролираната от държавата информационна агенция ТАСС обръща внимание на следните думи на лидера на "Прогресивна България": "Избирателната активност на изборите беше висока (...), но недоверието към българската политика все още е голямо; ние направихме само първата крачка към възстановяването му. „Прогресивна България“ печели убедително. Това е победа на надеждата над недоверието. Победа на свободата над страха. Победа на морала, тъй като гражданите се отърваха от арогантността на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите“.

И още от изявлението на Радев - с акцент критиките срещу Европа: „България следва европейския път, но Европа се нуждае от критично мислене и прагматизъм, както и от усилия за възстановяване на индустриалната си мощ. Ако Европа иска да възвърне конкурентоспособността си, тя трябва да заеме прагматична позиция; без енергийни ресурси тя не може да се развива“.

Като цяло руските медии са доста по-обрани в анализите си - по-скоро представят информационно данни за изборите у нас, например "Коммерсант".

По-активни са военнопропагандните Telegram канали. Един от най-известните - "Два майора" - отбелязва, че в България коалицията на бившия президент Румен Радев спечели парламентарните избори. "Той се застъпва за прекратяване на помощта за Украйна и за мир с Русия", гордо пише Z-блогърът.

Освен това по-рано препубликува материал на брюкселското издание Politico с цитат: "Румен Радев, бивш президент с проруски нагласи, изглежда е на път да спечели изборите в България в неделя, но ще трябва да се обедини с други партии, за да сформира управляващо мнозинство". Всъщност това се оказва вече остаряла информация - "Прогресивна България" ще е с пълно мнозинство от над 121 депутати в новото Народно събрание.

"Военкор Котенок" също отчита изборната победа на българския бивш президент. Z-блогърът явно се радва и атакува западните медии: "Поради скептичното си отношение към Украйна Радев често бива наричан „проруски политик“. Медиите, свързани с Брюксел, вече вдигнаха истерична тревога, твърдейки, че - от гледна точка на руските интереси - тези резултати „засенчват“ неотдавнашното поражение на Орбан и че Радев вече ще служи като „троянски кон“ на Москва в рамките на Европейския съюз".

Руските опозиционни медии коментират победата на "Прогресивна България" по друг начин. Лидерът ѝ, Румен Радев, президент на страната от 2017 до 2026 г., често бива наричан от опонентите си евроскептик и проруски политик. Като президент, той последователно се изказваше против военната помощ за Украйна и в подкрепа на мирните преговори с Русия. Ако Радев стане глава на правителството, той, по силата на конституционната структура на републиката, ще разполага със значително по-големи правомощия при определянето на външната политика на България, пише ASTRA.

„Радев е за преговори с Кремъл и против подкрепата за Украйна, включително доставките на оръжие. Това е въпреки факта, че България в момента е може би най-големият доставчик на оръжие от съветски тип за Украйна сред страните от ЕС“, цитира The Insider политолога Иван Преображенски.

В същото време Радев публично избягва откровено проруска реторика и заяви преди изборите, че „България ще полага усилия да остане на европейския път“, отчита ASTRA.