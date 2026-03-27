Коя е най-малката пустиня в света, в която през зимата вали сняг?

Безкрайни пясъчни пространства от суша и пясъци, простиращи се до хоризонта - това е представата за пустиня, която всеки от нас има в съзнанието си. Но не всички пустини са такива, съобщава discoverwildlif. Има една пустиня, която не само е с изключително малки размери, но и през зимата там вали сняг.

Пустинята Каркрос смятана за най-малката пустиня в света. Тя е широка само 600 метра и заема площ от 2,59 квадратни километра. Намира се в територията Юкон, Канада. Но според някои учени тя изобщо не е пустиня.

Защо пустинята Каркрос не е пустиня

Технически погледнато, това не е пустиня, защото получава твърде много валежи, за да бъде класифицирана като суха пустиня. Учените като цяло са съгласни, че пустините с по-малко от 250 мм годишни валежи се класифицират като сухи, докато тези с 250-500 мм се класифицират като полусухи.

Прочетете също: Зловещ звук в пустинята Намиб: Учени разкриха мистерията на неуловимо същество, крещящо в тъмното

Пустинята Каркрос попада във втората категория и често е покрита със сняг през зимата. Вместо това, най-добре е да се опише като обширна верига от пясъчни дюни. Образувала се е преди приблизително 11 000-24 000 години, след като ледниците са се оттеглили от долините. Около този лед са се образували огромни езера, които след това са се свили, оставяйки след себе си плажове. Пясъкът е бил повдигнат и пренесен на северозапад от силни ветрове - явление, което продължава и до днес.

Какви видове животни живеят там?

Уникалните климатични и геоложки условия са създали тук рядък субарктичен пясъчен остров. Дюните са стабилизирани от редки растения, адаптирани към бедни и нестабилни почви.

Прочетете също: Учени откриха неизвестна досега форма на древен живот в пустинята

Местната фауна е представена от насекоми, адаптирани към резките дневни температурни колебания и почти стерилната пясъчна среда. През лятото повърхността на дюните се затопля до 30°C, но през зимата в Северна Канада тя замръзва. Това прави Каркрос едно от малкото места на планетата, където пустинните форми на релефа съжителстват с арктически климат.

Районът е дом на бозайници като планински кози и овце на Дал. Тук могат да се срещнат и множество видове пеперуди, включително пеперуди Gnorimoschema и крайбрежни отровни жаби.

Пустинята Каркрос е дом на растения като юконска лупина и байкалска острица (които имат много ограничен ареал), както и смърчови дървета.

Прочетете също: Учени откриха находка в пустинята Гоби, която преобръща теорията им за появата на бозайниците

