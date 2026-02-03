Коя точка на Земята е най-близо до звездите - отговорът ще ви изненада

Връх Еверест се смята за най-високата точка на планетата Земя, но реалността е малко по-различна. Въпреки че по много показатели Еверест е безспорният лидер на височините, той има скромен конкурент в Еквадор, който всъщност е по-близо до звездите и по-далеч от ядрото на Земята.

Коя точка на Земята е най-близо до звездите?

Както пише IFScience, това е Чимборасо, неактивен вулкан в Андите, чиято височина е 6 268 метра над морското равнище. Това е незначително в сравнение с други гигантски планини като Еверест (8 849 метра) или К2 (8 611 метра). Всъщност Чимборасо дори не е най-високата планина в тази планинска част на Южна Америка; това е 37-ата по височина планина в Андите. Въпреки това, върхът на Чимборасо е технически по-близо до Слънцето поради екваториалната издутина на Земята.

Както обяснява IFScience, нашата планета всъщност е сплеснат сфероид. Тъй като Земята се върти, центробежната сила я кара да се издува в центъра, което прави планетата по-дебела на екватора, отколкото на полюсите.

Учени от НАСА разкриха какво ще унищожи Земята

Предвид това, Еверест е в неизгодно положение, тъй като се намира доста далеч от екватора, на границата между Непал и Китай на 28° северна ширина. Чимборасо, от друга страна, се намира почти точно на екватора, само на 1° южна ширина, много близо до най-дебелата част на земното кълбо. Това също означава, че Чимборасо е най-отдалечената точка на Земята от центъра на планетата.

Така че, за да заявите гордо „Аз съм на върха на света!“, не е нужно да покорявате Еверест - има малко по-лесен начин. Изкачването на Еверест обикновено изисква 10-дневен преход до базовия лагер, шест седмици аклиматизация и изтощително седем до деветдневно изкачване до върха. Междувременно, изкачването на Чимборасо може да се осъществи за около две седмици, а последното изкачване отнема само един или два дни, след като катерачът се е аклиматизирал към надморската височина, пише още изданието.

Учени от НАСА разкриха какво ще унищожи Земята

По отношение на най-дълбокото мястоп на Земята, това е Марианската падина. Тя представлява вдлъбнатина с форма на полумесец в Тихия океан близо до Марианските острови, откъдето е и кръстена. Обявена е за национален паметник на Съединените щати от 2009 г., но остава най-дълбокото място на планетата.

Правени са няколко последващи опита да се определи точната дълбочина на Марианската падина, като са предложени оценки от 10 920, 10 971 и 10 994 метра, но изследователите предоставят само приблизителни цифри.

Учени: Марс може да доведе до ледникова епоха на Земята