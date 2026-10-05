Учени разкриха къде всъщност изчезват светлинните частици, когато изключите осветлението

Представете си, че се намирата в стая без прозорци и лампите светят. След това изключвате лампите и светлинните частици мигновено изчезват. Наоколо цари пълен мрак. Но къде отиват фотоните, частиците светлина, в такъв случай? Отговорът всъщност е по-прост, отколкото може да изглежда, пише IFLScience.

Къде изчезват светлинните частици след изключване на осветлението?

Учените напомнят, че видимата светлина е форма на електромагнитно излъчване, която може да бъде възприета от човешкото око. Тя е съставена от фотони, които според законите на физиката се държат едновременно като частици и като вълни.

Можем да видим всички предмети в стаята, защото фотоните се сблъскват с тях, светлината се отразява в очите ни, където се улавя от неврони, които след това предават сигнал към мозъка, за да формират изображение.

Но трябва да разберете, че електрическата крушка не съхранява светлина. Например, старите електрически крушки имат нишка, която се нагрява, когато през нея преминава електрически ток и излъчва видима светлина. Когато изключите светлината, вече няма достатъчно енергия за нагряване на нишката, така че крушката не свети. Но къде отиват фотоните, които вече изпълват стаята?

Важно е да се знае, че всички обекти в една стая могат или да абсорбират фотони, да ги отразяват, или да ги излъчват под формата на друго лъчение. Светлината може също да преминава през някои обекти.

Прочетете също: Махалото на Фуко: Как френски физик измери точната скорост на светлината и доказа въртенето на Земята

Обектите абсорбират светлина с определени дължини на вълната, но отразяват светлина с други дължини на вълната. Ето как възприемаме цвета. Например, знаем, че един обект е червен, защото отразява светлината с тази дължина на вълната и абсорбира и преобразува останалите дължини на вълната предимно в топлинна енергия.

Като напомняне, скоростта на светлината е почти 300 000 000 м/с. Това означава, че когато изключите светлината, последните фотони, излъчвани от крушката, летят из стаята с огромна скорост и се сблъскват с предметите около вас. Това се случва толкова бързо, че е невъзможно да се забележи този процес, но в крайна сметка светлината ще бъде абсорбирана от предметите.

Но тази енергия не изчезва безследно, а се преобразува в малко количество топлина в онези обекти, с които светлината е взаимодействала. И тези обекти, например стените, излъчват светлина, но вече в инфрачервения диапазон (по същество това е топлинна енергия). А човешкото око не може да види инфрачервената светлина.

Така че, дори да изглежда сякаш сте в пълен мрак, стаята всъщност не става по-тъмна. Тя се изпълва с невидима радиация.