Великанът Кирил Милов защити европейската си титла в борбата с много класно представяне!

22 април 2026, 21:39 часа 915 прочитания 0 коментара
Снимка: БФ Борба, Start-Photo.bg
Кирил Милов е европейски шампион за трети път! Българският национал надви унгареца Алекс Соке с 3:1 във финала в категория 97 кг в класическия стил на пъренството на Стария континент по борба в Тирана, Албания. Това е първо злато за страната ни, а по-рано Семен Новиков спечели сребърен медал на 87 кг и Стефан Григоров заслужи бронз на 55 кг.

Милов стартира активно и противникът му беше свален пръв в партер. От него българинът не взе просто точка, а атакува за още две и поведе с 3:0. Резултатът се задържа в полза на нашия представител до почивката, а след нея той се защити изключително класно два пъти на партер и спечели втора поредна и общо трета европейска титла.

Кирил Милов започна силно турнира и на старта надделя над поляка Герард Курничак с категоричното 9:0, след което надви и беларусина Кирил Маскевич с техническо превъзходство - 10:0. На четвъртфиналите действащият европейски шампион срещна съперника си от финала през миналата година Лукас Лазоянис и го пренесе два пъти в първия партер за преднина от пет технически точки.

Във втората част Милов бе поставен за първи път в партер и загуби първата си точка на турнира, но българинът удържа атаката на германеца и дори добави три точки за крайното 8:1. На полуфинала Милов записа впечатляваща победа над руснака Артур Саргсян, който се защити от партер в първата част, а във втората българинът не само направи същото, а също така записа две безупречни контраатаки и спечели със 7:1.

ОЩЕ: Огорчен Семен Новиков: Не ми позволиха да взема треньора си, дори за мои пари! Бях дете без родител

Джем Юмеров
