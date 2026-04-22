Най-важното от изборите:

Падна брадат рекорд на легендарния Александър Карелин (ВИДЕО)

22 април 2026, 10:22 часа
Снимка: Getty Images
Легендарният турски борец Ръза Каяалп подобри 27-годишен рекорд с 13-ата си титла на европейски първенства по борба, а състезаващите се с неутрален статут състезатели от Русия и Беларус поведоха по медали след първите финали на континенталния шампионат в албанската столица Тирана. Българските национали също се представиха силно, след като Семен Новиков и Стефан Григоров спечелиха медали, а Кирил Милов се класира на битка за златото и утре ще донесе трето отличие на отбора.

Ръза Каяалп спечели 13-ата си европейска титла

Каяалп премина през сериозни трудности, за да достигне до титлата в Албания. Борецът в тежката категория до 130 кг на класическия стил бе наказан за две години за употреба на допинг през март 2025, но след обжалване санкцията бе намалена до 1 януари 2026 с аргумента, че той е приел забранената субстанция неумишлено. Това отвори вратите на турчина за Тирана и днес неговата схватка бе не само най-чаканата, а и най-шумната. Каяалп не остави съмнение в доминацията си в категорията и надви унгареца Дариус Витек със 7:1 на финала. Бронзовите отличия останаха за украинеца Михайло Вишнивецкий и състезаващия се с неутрален статут Павел Хлинчук от Беларус.

Титлата бе 13-а в кариерата на 36-годишния Каяалп, който стана за първи път континентален шампион през 2010 в Баку. Турчинът подобри постижението на друга голяма легенда на европейската борба Александър Карелин, който доминираше на европейската сцена между 1988 и 2000. Голямата разлика между двамата продължава да бъде олимпийското злато, като руснакът има три от Сеул 1988, Барселона 1992 и Атланта 1996, докато Каяалп е с три подиума, но без първо място. Причина за това до голяма степен е друга впечатляваща серия - тази от пет поредни титли на кубинеца Михаил Лопес, който прекрати кариерата си след Олимпиадата в Париж преди две години.

Борба тепих

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Финалите в Тирана започнаха с руски титли. Емин Серефшаев надви грузинеца Вахтанг Лолуа с 2:1 и защити златото си на 55 кг, а преди това Стефан Григоров донесе първото отличие за България с успех над арменеца Манвел Хачатрян. Вторият бронз остана за Рашад Мамадов от Азербайджан. Минути по-късно и Сергей Емелин дублира европейската си титла на 63 кг с успех с 9:0 над молдовеца Витали Ерьоменко, а с бронзови медали останаха турчинът Керем Камал и арменецът Карен Асланян.

В третия финал арменецът Малхас Амоян надви по критерий първа точка грузинеца Рамаз Зоидзе и стана континентален шампион за пети пореден път, а бронзови медали спечелиха Роберт Фрич (Унгария) и Карл Баф (Швеция). На 87 кг датчанинът Турпак Бисултанов се наложи над българина и олимпийски шампион Семен Новиков, а украинецът Михайло Вишнивецкий и състезаващият се с неутрален статут Павел Хлинчук от Беларус взеха бронзовите отличия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
борба Европейско първенство по борба
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес