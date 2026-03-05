След борбата - и щангите излязоха на протест срещу шефа на централата

Часове след като бе организиран протест срещу шефа на борбата Станка Златева, днес се проведе протест и срещу все още действащия президент на щангите Стефан Ботев. Клубове от цялата страна излязоха на протест срещу Ботев, който загуби изборите в края на миналата година, но все още остава вписан като президент заради съдебна жалба: процедурна хватка, която се използва за пореден път във федерацията по вдигане на тежести.

Клубове по щанги искат Стефан Ботев да напусне федерацията

Протестиращите изразиха недоволството си пред Министерството на младежта и спорта, като настояха Пламен Братойчев да си оттегли жалбата, която спъва вписването на новото ръководство начело с Асен Златев. Протестът бе подкрепен и от водещия ни състезател Карлос Насар, който не присъства лично, но изпрати видео обръщение, с което за пореден път даде подкрепата си за Асен Златев и се обяви против действията на Ботев.

Има реална заплаха Карлос Насар и останалите щангисти да пропуснат Европейското

Федерацията по вдигане на тежести може да изгуби лиценза си заради административни пречки, появили се заради Стефан Ботев. Той все още не е представил финансов отчет за миналата година пред Министерството на младежта и спорта, а това е едно от условията, за да може спортното ведомство да отпусне финансиране за новата 2026 година. Това пък означава, че ако щангите загубят лиценза си, Насар и останалите национали няма да могат да участват на Европейското първенство.

От Управителния съвет твърдят, че отчетът на Ботев все още не е представен за гласуване, като няма яснота и за натрупани дългове, които се равняват на около 65 000 евро. Сред протестиращите бяха националите Христо Христов, Ангел Русев и Иван Димов, както и Павел Христов - треньор на Карлос Насар, и Николай Жейнов - мениджър на Насар. Там бе и новоизбраният президент Асен Златев, който изнесе реч пред протестиращите.

