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Спорт по телевизията днес – 12 май 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 12 май 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спорт по българските телевизии днес – 12 май 2023 година:

11:00 ч. Лека атлетика: СК по модерен петобой, БНТ 3

11:35 ч. Moto GP: Първа тренировка за ГП на Франция, MAX Sport 2

12:00 ч. Колоездене: Обиколка на Италия, Евроспорт 1

12:00 ч. Тенис: ATP 1000 Рим, MAX Sport 1

12:15 ч. Бокс: Световно първенсто в Ташкент, БНТ 3

15:50 ч. Moto GP: Втора тренировка за ГП на Франция, MAX Sport 2

16:00 ч. Бокс: Световно първенство в Ташкент, БНТ 3

16:20 ч. Хокей: Световно първенство: Финландия – САЩ, Ринг

17:00 ч. Футбол: Пирин – Хебър, Диема спорт 1

18:45 ч. Колоездене: Световна купа в Нове Место, Евроспорт 1

19:00 ч. Баскетбол: НБЛ, плейофи, MAX Sport 2

19:15 ч. Футбол: Берое – Септември, Диема спорт 1

19:30 ч. Футбол: Зандхаузен - Ханза Рощок, Диема спорт 2

19:30 ч. Футбол: Магдебург – Нюрнберг, Диема спорт 3

20:00 ч. Баскетбол: Барселона - Обрадойро, Нова спорт

20:20 ч. Хокей: Световно първенство: Латвия – Канада, Ринг

21:30 ч. Футбол: Кьолн - Херта Берлин, Диема спорт 3

21:45 ч. Футбол: Лацио – Лече, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Майорка – Кадис, MAX Sport 4

22:00 ч. Футбол: Ланс – Реймс, Диема спорт 1

22:00 ч. Баскетбол: Валенсия - Реал Мадрид, Нова спорт

 

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