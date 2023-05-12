Спорт по телевизията днес – 12 май 2023 г.
11:00 ч. Лека атлетика: СК по модерен петобой, БНТ 3
11:35 ч. Moto GP: Първа тренировка за ГП на Франция, MAX Sport 2
12:00 ч. Колоездене: Обиколка на Италия, Евроспорт 1
12:00 ч. Тенис: ATP 1000 Рим, MAX Sport 1
12:15 ч. Бокс: Световно първенсто в Ташкент, БНТ 3
15:50 ч. Moto GP: Втора тренировка за ГП на Франция, MAX Sport 2
16:00 ч. Бокс: Световно първенство в Ташкент, БНТ 3
16:20 ч. Хокей: Световно първенство: Финландия – САЩ, Ринг
17:00 ч. Футбол: Пирин – Хебър, Диема спорт 1
18:45 ч. Колоездене: Световна купа в Нове Место, Евроспорт 1
19:00 ч. Баскетбол: НБЛ, плейофи, MAX Sport 2
19:15 ч. Футбол: Берое – Септември, Диема спорт 1
19:30 ч. Футбол: Зандхаузен - Ханза Рощок, Диема спорт 2
19:30 ч. Футбол: Магдебург – Нюрнберг, Диема спорт 3
20:00 ч. Баскетбол: Барселона - Обрадойро, Нова спорт
20:20 ч. Хокей: Световно първенство: Латвия – Канада, Ринг
21:30 ч. Футбол: Кьолн - Херта Берлин, Диема спорт 3
21:45 ч. Футбол: Лацио – Лече, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Майорка – Кадис, MAX Sport 4
22:00 ч. Футбол: Ланс – Реймс, Диема спорт 1
22:00 ч. Баскетбол: Валенсия - Реал Мадрид, Нова спорт
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Редактор:
Бойко Димитров