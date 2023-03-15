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Спорт по телевизията днес – 15 март 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 15 март 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спортът по българската телевизия днес – 15 март 2023 година

10:50 ч. Ски: Световна купа в Солдеу, спускане, БНТ 3

13:30 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, Евроспорт 1

14:00 ч. Сноуборд: Световна купа, Рогла, БНТ 3

15:35 ч. Колоездене: Милано - Торино, Евроспорт 1

17:15 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, Евроспорт 1

17:20 ч. Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Нова спорт

19:00 ч. Баскетбол: Балкан – ЦСКА, MAX Sport 2

19:00 ч. Баскетбол: Прометей - Бург ан Брес, MAX Sport 3

19:00 ч. Волейбол: Ястжембски – Фридрихсхафен, MAX Sport 4

20:00 ч. Тенис: ATP 1000: Индиън Уелс, MAX Sport 1

20:10 ч. Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1

21:20 ч. Баскетбол: Миньор 2015 – Волтрон, b1b.box

21:30 ч. Волейбол: Скра Белхатов – Модена, MAX Sport 3

21:30 ч. Волейбол: Лубе Чивитанова - Халкбанк Анкара, MAX Sport 4

21:30 ч. Футбол: Саутхемптън – Брентфорд, Диема спорт 2

21:30 ч. Футбол: Брайтън - Кристъл Палас, Диема спорт 3

22:00 ч. Футбол: Реал Мадрид – Ливърпул, bTV Action

22:00 ч. Футбол: Наполи - Айнтрахт Франкфурт, Ринг

22:00 ч. Баскетбол: Гран Канария - Тюрк Телеком Анкара, MAX Sport 2

 

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