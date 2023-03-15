Спорт по телевизията днес – 15 март 2023 г.
10:50 ч. Ски: Световна купа в Солдеу, спускане, БНТ 3
13:30 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, Евроспорт 1
14:00 ч. Сноуборд: Световна купа, Рогла, БНТ 3
15:35 ч. Колоездене: Милано - Торино, Евроспорт 1
17:15 ч. Колоездене: Ньокере Коерсе, Евроспорт 1
17:20 ч. Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Нова спорт
19:00 ч. Баскетбол: Балкан – ЦСКА, MAX Sport 2
19:00 ч. Баскетбол: Прометей - Бург ан Брес, MAX Sport 3
19:00 ч. Волейбол: Ястжембски – Фридрихсхафен, MAX Sport 4
20:00 ч. Тенис: ATP 1000: Индиън Уелс, MAX Sport 1
20:10 ч. Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, Евроспорт 1
21:20 ч. Баскетбол: Миньор 2015 – Волтрон, b1b.box
21:30 ч. Волейбол: Скра Белхатов – Модена, MAX Sport 3
21:30 ч. Волейбол: Лубе Чивитанова - Халкбанк Анкара, MAX Sport 4
21:30 ч. Футбол: Саутхемптън – Брентфорд, Диема спорт 2
21:30 ч. Футбол: Брайтън - Кристъл Палас, Диема спорт 3
22:00 ч. Футбол: Реал Мадрид – Ливърпул, bTV Action
22:00 ч. Футбол: Наполи - Айнтрахт Франкфурт, Ринг
22:00 ч. Баскетбол: Гран Канария - Тюрк Телеком Анкара, MAX Sport 2
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Редактор:
Бойко Димитров