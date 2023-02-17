Спорт по телевизията днес – 17 февруари 2023 г.
10:45 ч. Ски: Световен шампионат в Куршевел, Евроспорт 1
12:00 ч. Тенис: ATP 500: Ротердам, MAX Sport 1
14:15 ч. Ски: Световен шампионат в Куршевел, Евроспорт 1
14:15 ч. Колоездене: Обиколка на Андалусия, Евроспорт 2
16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Алпе Маритим, Евроспорт 2
16:15 ч. Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал, Евроспорт 1
17:30 ч. Футбол: Арда - Локомотив Пловдив, Диема спорт
18:00 ч. Волейбол: Казанлък – Марица, b1b.box
18:30 ч. Тенис: ATP 500: Ротердам, MAX Sport 1
18:30 ч. Тенис: ATP 250: Буенос Айрес, MAX Sport 2
19:30 ч. Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Холщайн Кийл, Диема спорт 2
19:30 ч. Футбол: Падерборн – Кайзерслаутерн, Диема спорт 3
19:30 ч. Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, Нова спорт
20:45 ч. Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал, Евроспорт 1
21:30 ч. Футбол: Аугсбург – Хофенхайм, Диема спорт 3
21:45 ч. Футбол: Сасуоло – Наполи, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Оксер – Лион, Диема спорт
22:00 ч. Футбол: Кардиф – Рединг, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Жирона – Алмерия, MAX Sport 4
22:30 ч. Баскетбол: Ховентут - Баскония, Нова спорт
23:30 ч. Тенис: ATP 250: Буенос Айрес, MAX Sport 2
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Редактор:
Бойко Димитров