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Спорт по телевизията днес – 17 февруари 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 17 февруари 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спортът в българския телевизионен ефир днес – 17 февруари 2023 година:

10:45 ч. Ски: Световен шампионат в Куршевел, Евроспорт 1

12:00 ч. Тенис: ATP 500: Ротердам, MAX Sport 1

14:15 ч. Ски: Световен шампионат в Куршевел, Евроспорт 1

14:15 ч. Колоездене: Обиколка на Андалусия, Евроспорт 2

16:00 ч. Колоездене: Обиколка на Алпе Маритим, Евроспорт 2

16:15 ч. Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал, Евроспорт 1

17:30 ч. Футбол: Арда - Локомотив Пловдив, Диема спорт

18:00 ч. Волейбол: Казанлък – Марица, b1b.box

18:30 ч. Тенис: ATP 500: Ротердам, MAX Sport 1

18:30 ч. Тенис: ATP 250: Буенос Айрес, MAX Sport 2

19:30 ч. Футбол: Айнтрахт Брауншвайг - Холщайн Кийл, Диема спорт 2

19:30 ч. Футбол: Падерборн – Кайзерслаутерн, Диема спорт 3

19:30 ч. Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, Нова спорт

20:45 ч. Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал, Евроспорт 1

21:30 ч. Футбол: Аугсбург – Хофенхайм, Диема спорт 3

21:45 ч. Футбол: Сасуоло – Наполи, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Оксер – Лион, Диема спорт

22:00 ч. Футбол: Кардиф – Рединг, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Жирона – Алмерия, MAX Sport 4

22:30 ч. Баскетбол: Ховентут - Баскония, Нова спорт

23:30 ч. Тенис: ATP 250: Буенос Айрес, MAX Sport 2

 

 

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