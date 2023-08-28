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Спорт по телевизията днес – 28 август 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 28 август 2023 г.
Снимка: iStock

Спорт по българските телевизии днес – 28 август 2023 година:

11:00 ч. Баскетбол: Китай - Южен Судан, СП, Диема спорт 3

11:00 ч. Баскетбол: Венецуела - Кабо Верде, СП, Нова спорт

11:45 ч. Баскетбол: Нова Зеландия – Йордания, СП, Диема спорт 2

12:45 ч. Баскетбол: Кот д'Ивоар – Иран, СП, Диема спорт 1

14:30 ч. Баскетбол: Грузия – Словения, СП, Нова спорт

15:00 ч. Баскетбол: Пуерто Рико – Сърбия, СП, Диема спорт 1

15:15 ч. Лека атлетика: СП по модерен петобой, БНТ 3

15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, Евроспорт 1

15:40 ч. Баскетбол: Гърция – САЩ, СП, Диема спорт 2

16:30 ч. Баскетбол: Бразилия – Испания, СП, Нова спорт

17:30 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 2

18:00 ч. Волейбол: Сърбия – Швеция, ЕП, Ринг

19:00 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 1

19:30 ч. Футбол: Салернитана – Удинезе, Серия А, MAX Sport 3

20:30 ч. Футбол: Славия - ЦСКА 1948, efbet Лига, Диема спорт 1

20:30 ч. Футбол: Хетафе – Алавес, Ла Лига, MAX Sport 2

21:45 ч. Футбол: Каляри – Интер, Серия А, MAX Sport 3

22:00 ч. Волейбол: Чехия – Украйна, ЕП, MAX Sport 1

22:00 ч. Волейбол: Белгия – Италия, ЕП, Ринг

22:30 ч. Футбол: Расинг Сантандер – Уеска, Ла Лига 2, MAX Sport 2

22:30 ч. Футбол: Райо Валекано - Атлетико М, Ла Лига, MAX Sport 4

 

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