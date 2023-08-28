Спорт по телевизията днес – 28 август 2023 г.
11:00 ч. Баскетбол: Китай - Южен Судан, СП, Диема спорт 3
11:00 ч. Баскетбол: Венецуела - Кабо Верде, СП, Нова спорт
11:45 ч. Баскетбол: Нова Зеландия – Йордания, СП, Диема спорт 2
12:45 ч. Баскетбол: Кот д'Ивоар – Иран, СП, Диема спорт 1
14:30 ч. Баскетбол: Грузия – Словения, СП, Нова спорт
15:00 ч. Баскетбол: Пуерто Рико – Сърбия, СП, Диема спорт 1
15:15 ч. Лека атлетика: СП по модерен петобой, БНТ 3
15:30 ч. Колоездене: Обиколка на Испания, трети етап, Евроспорт 1
15:40 ч. Баскетбол: Гърция – САЩ, СП, Диема спорт 2
16:30 ч. Баскетбол: Бразилия – Испания, СП, Нова спорт
17:30 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 2
18:00 ч. Волейбол: Сърбия – Швеция, ЕП, Ринг
19:00 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ, Евроспорт 1
19:30 ч. Футбол: Салернитана – Удинезе, Серия А, MAX Sport 3
20:30 ч. Футбол: Славия - ЦСКА 1948, efbet Лига, Диема спорт 1
20:30 ч. Футбол: Хетафе – Алавес, Ла Лига, MAX Sport 2
21:45 ч. Футбол: Каляри – Интер, Серия А, MAX Sport 3
22:00 ч. Волейбол: Чехия – Украйна, ЕП, MAX Sport 1
22:00 ч. Волейбол: Белгия – Италия, ЕП, Ринг
22:30 ч. Футбол: Расинг Сантандер – Уеска, Ла Лига 2, MAX Sport 2
22:30 ч. Футбол: Райо Валекано - Атлетико М, Ла Лига, MAX Sport 4
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Редактор:
Бойко Димитров