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Спорт по телевизията днес – 3 февруари, 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 3 февруари, 2023 г.
Снимка: iStock/Guliver

Спортът в българския телевизионен ефир в петък, 3 февруари 2023 година:

10:30 ч. Голф: Ras Al Khaimah Championship MAX Sport 2

15:20 ч. Ски бягане: Световна купа в Тоблах, Евроспорт 1

17:10 ч. Ски скокове: Световна купа в Вилинген, Евроспорт 1

18:00 ч. Волейбол: Нефтохимик 2010 – Берое 2016, b1b.box

19:30 ч. Футбол: Падерборн - Фортуна Дюселдорф Диема спорт 3

19:30 ч. Футбол: Зандхаузен – Дармщат Нова спорт

19:45 ч. Баскетбол: Фенербахче - Алба Берлин MAX Sport 3

20:00 ч. Баскетбол: Монако - Реал Мадрид, MAX Sport 2

21:00 ч. Баскетбол: Олимпиакос - Анадолу Ефес, MAX Sport 1

21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, Евроспорт 1

21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, Евроспорт 2

21:30 ч. Футбол: Аугсбург - Байер Леверкузен, Диема спорт 3

21:30 ч. Футбол: Модена – Каляри, Нова спорт

22:00 ч. Футбол: Челси – Фулъм, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Атлетик Билбао – Кадис, MAX Sport 4

 

 

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