Спорт по телевизията днес – 3 февруари, 2023 г.
10:30 ч. Голф: Ras Al Khaimah Championship MAX Sport 2
15:20 ч. Ски бягане: Световна купа в Тоблах, Евроспорт 1
17:10 ч. Ски скокове: Световна купа в Вилинген, Евроспорт 1
18:00 ч. Волейбол: Нефтохимик 2010 – Берое 2016, b1b.box
19:30 ч. Футбол: Падерборн - Фортуна Дюселдорф Диема спорт 3
19:30 ч. Футбол: Зандхаузен – Дармщат Нова спорт
19:45 ч. Баскетбол: Фенербахче - Алба Берлин MAX Sport 3
20:00 ч. Баскетбол: Монако - Реал Мадрид, MAX Sport 2
21:00 ч. Баскетбол: Олимпиакос - Анадолу Ефес, MAX Sport 1
21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, Евроспорт 1
21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, Евроспорт 2
21:30 ч. Футбол: Аугсбург - Байер Леверкузен, Диема спорт 3
21:30 ч. Футбол: Модена – Каляри, Нова спорт
22:00 ч. Футбол: Челси – Фулъм, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Атлетик Билбао – Кадис, MAX Sport 4
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Редактор:
Бойко Димитров