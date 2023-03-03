Спорт по телевизията днес – 3 март 2023 г.
11:15 ч. Ски: Световна купа в Квитфйел, Евроспорт 1
12:20 ч. Сноуборд: Световен шампионат в Бакуриани, Евроспорт 2
12:30 ч. Футбол: Марица – Етър, Диема спорт
13:20 ч. Ски бягане: Световен шампионат в Планица, Евроспорт 1
13:30 ч. Формула 1: Първа тренировка за ГП на Бахрейн, Диема спорт 3
14:00 ч. Футбол: Саудитска Арабия – Киргизстан, Нова спорт
15:00 ч. Футбол: Беласица – Монтана, Диема спорт
15:00 ч. Тенис: ATP 500: Дубай, MAX Sport 1
17:00 ч. Формула 1: Втора тренировка за ГП на Бахрейн, Диема спорт 3
17:00 ч. Биатлон: Световна купа в Нове Место, Евроспорт 1
17:30 ч. Футбол: Локомотив София - ЦСКА 1948, Диема спорт
18:00 ч. Волейбол: Берое 2016 – Пирин, b1b.box
18:30 ч. Ски скокове: Световен шампионат в Планица, Евроспорт 1
19:00 ч. Тенис: ATP 250: Сантяго, MAX Sport 2
19:30 ч. Футбол: Магдебург – Кайзерслаутерн, Диема спорт 2
19:30 ч. Футбол: Падерборн - Санкт Паули, Нова спорт
20:30 ч. Ски: Световна купа в Аспен, Евроспорт 1
21:30 ч. Баскетбол: Олимпия Милано – Олимпиакос, MAX Sport 1
21:30 ч. Футбол: Борусия Дортмунд - РБ Лайпциг, Диема спорт 3
21:45 ч. Футбол: Наполи – Лацио, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Ница – Оксер, Диема спорт
22:00 ч. Футбол: Хъл Сити - Уест Бромич, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Реал Сосиедад – Кадис, MAX Sport 4
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Редактор:
Бойко Димитров