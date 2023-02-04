Спорт по телевизията днес – 4 февруари 2023 г.
14:00 ч. Футбол: Айнтрахт Брауншвайг – Хайденхайм, Диема спорт
14:00 ч. Футбол: Кайзерслаутерн - Холщайн Кийл, Диема спорт 3
14:30 ч. Футбол: Норич Сити – Бърнли, Нова спорт
14:30 ч. Футбол: Евертън – Арсенал, Диема спорт 2
15:00 ч. Футбол: Еспаньол – Осасуна, MAX Sport 4
15:35 ч. Северна комбинация: Световна купа в Оберстдорф, голяма шанца, мъже, Евроспорт 2
16:00 ч. Футбол: Кремонезе – Лече, Ринг
16:30 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – Фрайбург, Диема спорт 3
16:55ч. Ски скокове: Световна купа в Вилинген, голяма шанца, мъже, Евроспорт 2
17:00 ч. Футбол: Уулвърхемптън – Ливърпул, Диема спорт
17:00 ч. Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, Диема спорт 2
17:15 ч. Футбол: Елче – Виляреал, MAX Sport 4
18:00 ч, Футбол: Пари Сен Жермен – Тулуза, Нова спорт
18:00 ч. Волейбол: Дея Спорт – Монтана, b1b.box
19:00 ч. Волейбол: Перуджа – Пиаченца, МАХ Sport 1
19:00 ч. Футбол: Рома – Емполи, MAX Sport 3
19:00 ч. Баскетбол:Академик Пловдив - Спартак Плевен, MAX Sport 2
19:30 ч. Футбол: Нюкасъл - Уест Хем, Диема спорт 2
19:30 ч. Футбол: Борусия Мьонхенгладбах - Шалке 04, Диема спорт 3
19:30 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Хетафе, MAX Sport 4
20:00 ч. Футбол: Бенфика - Каза Пиа, Ринг
20:00 ч. Футбол: Троа – Лион, Диема спорт
21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, полуфинал, Евроспорт 2
21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, полуфинал, Евроспорт 1
21:30 ч. Футбол: Гройтер Фюрт – Нюрнберг, Диема спорт 3
21:45 ч. Футбол: Сасуоло – Аталанта, MAX Sport 3
21:45 ч. Баскетбол: Обрадойро - Билбао, Нова спорт
21:45 ч, Баскетбол: Гран Канария - Уникаха, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Рен – Лил, Диема спорт
22:00 ч. Футбол: Бетис – Селта, MAX Sport 4
22:00 ч. Хокей: NHL: All-Star Game, MAX Sport 2
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ОЩЕ СПОРТ:
Биляна Дудова и Айк Мнацаканян с бронзови медали от Гран При в Загреб (ВИДЕО)
Полша: 40 страни може да бойкотират Олимпийските игри в Париж
Спорт по телевизията днес – 3 февруари, 2023 г.
Украйна скърби за спортист, убит в битка с Русия
Париж 2024 попари Зеленски: МОК решава за участието на Русия на Игрите
Румен Радев обяви кой ще бъде министър на спорта в новия служебен кабинет
"Взех наркотика инцидентно": Осъдиха Карлос Насар на 7 месеца условно
Сребро за Станимир Беломъжев на Европейското по ски ориентиране
Спорт по телевизията днес - 31 януари 2023 година
Отиде си един от най-великите хокеисти за всички времена Боби Хъл
Редактор:
Бойко Димитров