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Спорт по телевизията днес – 4 февруари 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 4 февруари 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спортът в българския телевизионен ефир в събота, 4 февруари 2023 година:

14:00 ч. Футбол: Айнтрахт Брауншвайг – Хайденхайм, Диема спорт

14:00 ч. Футбол: Кайзерслаутерн - Холщайн Кийл, Диема спорт 3

14:30 ч. Футбол: Норич Сити – Бърнли, Нова спорт

14:30 ч. Футбол: Евертън – Арсенал, Диема спорт 2

15:00 ч. Футбол: Еспаньол – Осасуна, MAX Sport 4

15:35 ч. Северна комбинация: Световна купа в Оберстдорф, голяма шанца, мъже, Евроспорт 2

16:00 ч. Футбол: Кремонезе – Лече, Ринг

16:30 ч. Футбол: Борусия Дортмунд – Фрайбург, Диема спорт 3

16:55ч. Ски скокове: Световна купа в Вилинген, голяма шанца, мъже, Евроспорт 2

17:00 ч. Футбол: Уулвърхемптън – Ливърпул, Диема спорт

17:00 ч. Футбол: Манчестър Юнайтед - Кристъл Палас, Диема спорт 2

17:15 ч. Футбол: Елче – Виляреал, MAX Sport 4

18:00 ч, Футбол: Пари Сен Жермен – Тулуза, Нова спорт

18:00 ч. Волейбол: Дея Спорт – Монтана, b1b.box

19:00 ч. Волейбол: Перуджа – Пиаченца, МАХ Sport 1

19:00 ч. Футбол: Рома – Емполи, MAX Sport 3

19:00 ч. Баскетбол:Академик Пловдив - Спартак Плевен, MAX Sport 2

19:30 ч. Футбол: Нюкасъл - Уест Хем, Диема спорт 2

19:30 ч. Футбол: Борусия Мьонхенгладбах - Шалке 04, Диема спорт 3

19:30 ч. Футбол: Атлетико Мадрид – Хетафе, MAX Sport 4

20:00 ч. Футбол: Бенфика - Каза Пиа, Ринг

20:00 ч. Футбол: Троа – Лион, Диема спорт

21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, полуфинал, Евроспорт 2

21:00 ч. Снукър: Германия Мастърс, полуфинал, Евроспорт 1

21:30 ч. Футбол: Гройтер Фюрт – Нюрнберг, Диема спорт 3

21:45 ч. Футбол: Сасуоло – Аталанта, MAX Sport 3

21:45 ч. Баскетбол: Обрадойро - Билбао, Нова спорт

21:45 ч, Баскетбол: Гран Канария - Уникаха, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Рен – Лил, Диема спорт

22:00 ч. Футбол: Бетис – Селта, MAX Sport 4

22:00 ч. Хокей: NHL: All-Star Game, MAX Sport 2

 

 

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