Станка Златева: ЦСКА умишлено не пуска състезателите си, за да има интрига

Президентът на федерацията по борба Станка Златева коментира казуса със състезателите на ЦСКА. През седмицата бяха обяви списъците с участници на Световното първенство в Астана, Казахстан. Огромно впечатление направи отсъствието на представителите на "армейския" клуб, сред които олимпийският шампион Семен Новиков и европейския първенец Кирил Милов. Причината е, че те отказват да тренират на централизирана подготовка с националния отбор, както гласи новото правило, въведено от Златева.

Златева с коментар за отсъствието на състезателите на ЦСКА

Легендата на родния спорт даде интервю пред БНТ, в което бе категорична, че състезателите на ЦСКА са получили покана да се присъединят към националния отбор. Като е било предложено да дойдат със собствени треньори. Златева смята, че те умишлено са отхвърлили предложението на централата. Според нея това се случва, за да има интрига: "На ЦСКА им е предложено. Имат достатъчно покани и който треньор иска, да дойде. И Армен Назарян беше поканен, и други треньори, които те си преценят да дойдат с класиците на подготовка. Така че там е умишлено да не се пускат, за да има интрига."

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Напрежението между Златева и ЦСКА, чийто спонсор е Гриша Ганчев, не е нещо ново, но сега е на път да достигне нови висоти. Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков призна, че сериозно обмисля да прекрати състезателната си кариера, след като за втора поредна година остана извън състава на България за световното първенство.

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