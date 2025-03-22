Весела Лечева към Тервел Замфиров: Ти си вдъхновение!

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави Тервел Замфиров по случай световната титла по сноуборд, която 20-годишният ни талант спечели в Швейцария. Бившата звезда в спортната стрелба пусна емоционален пост в социалните мрежи по повод успеха на родния състезател като написа: „Ти си вдъхновение!“. Лечева, която само преди дни оглави БОК, също така предрече бляскаво бъдеще на младока.

Весела Лечева бе много доволна от успеха на Замфиров

Председателят на олимпийския комитет също така бе категорична, че в Българската федерация по ски се работи много професионално и на световно ниво. Доказателство за това са успехите на Тервел и Малена Замфирови, Радослав Янков, Алберт Попов и Владимир Зографски. Весела Лечева допълни, че няма съмнение, че на световния шампион по сноуборд му предстоят още много успехи и победи.

🇧🇬🇧🇬🇧🇬Световна титла за Тервел Замфиров в сноуборда! ▶️Честито! Невероятен успех на финала на един силен сезон. Само на... Posted by Весела Лечева / Vesela Lecheva on Saturday, March 22, 2025

„В твое лице има сериозен претендент за медал от Зимните олимпийски игри“

„Световна титла за Тервел Замфиров в сноуборда! Честито! Невероятен успех на финала на един силен сезон. Само на 20 години постигна нещо, което друг българин не е правил. Ти си вдъхновение! Нямам съмнение, че предстоят още много победи. Титлата днес показва, че в твое лице има сериозен претендент и за медал от Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. Световната титла на Тервел Замфиров, успехите на Малена Замфирова, Радослав Янков, Алберт Попов, Владимир Зографски са доказателство, че във федерацията по ски се работи на световно ниво“, написа Весела Лечева.

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