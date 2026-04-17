Броени дни до концерта Electric Guitarlands 2026 с Вини Мур и Майкъл Анджело Батио: Важни новнини

Шоуто ELECTRIC GUITARLANDS 2026 с участието на MICHAEL ANGELO BATIO (MANOWAR), VINNIE MOORE (UFO), Rowan Robertson (DIO), Johnny Nasty Boots и рок група ще се състои на 21 април в столичния Joy Station при следната програма:

19:00 часа – отварят вратите за публика

20:00 часа – Солови и общ концерт

22:30 часа – очакван край

MICHAEL ANGELO BATIO (MANOWAR) и VINNIE MOORE (UFO) са главните герои в това издание на ELECTRIC GUITARLANDS. На сцената компания ще им правят талантливите китаристи Rowan Robertson (DIO) и Johnny Nasty Boots, а на вокалите ще видим Titta Tani (ЕHFAR, Goblin). Както при предишното издание, бас китарата е в ръцете на Francesco Caporaletti, а на ударните ще е Roberto Pirami.

Още: Shores of Null са специален гост на Swallow the Sun в София

Предстои ни фантастична музикална вечер с някои от най-виртуозните китаристи от света на рок музиката, изпълняващи свои композиции и метъл химни.

Вижте поканата, която отправи Michael Angelo Batio към родните фенове:

А ето и поканата от името на Вини Мур:

От BGTSC декларират желанието за провеждане на събитието в приятна и безопасна среда. Опасни предмети и неакредитирани лица с професионална техника, пушене (във всичките му форми), антисоциално поведение, животни и малолетни без придружител с попълнена декларация няма да бъдат допускани в залата.

Още: Последни новини за концерта на Myrath на 17 април

Билети се продават онлайн тук: https://www.eventim.bg/event/electric-guitarlands-2026-joy-station-21351130/ и в мрежата на Eventim.bg. С наближаването и до деня на събитието цените за билет ще растат. Електронната им версия не е необходимо да бъде отпечатана, а ще може да бъде сканирана директно от телефон.

Деца и непълнолетни могат да присъстват на събитието само с придружител и попълнена декларация. До 7-годишни влизат без билет, но с придружител с попълнена декларация. За придружителите се изисква редовен билет. Декларацията може да изтеглите от тук: https://vionyx.eu/minors-declaration.

Още: W.A.S.P. идват в България с хитовете от първите им албуми