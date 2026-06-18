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Остават броени часове до началото на AURA: Temple of Eos с три сцени, десетки световни и български артисти и музика до изгрев

18 юни 2026, 14:39 часа 660 прочитания 0 коментара
Снимка: Fest Team
Остават броени часове до началото на AURA: Temple of Eos с три сцени, десетки световни и български артисти и музика до изгрев

В уикенда на 19 - 21 юни AURA Festival: Temple of Eos ще отвори врати и ще превърне Sofia Airport Park в пространство, в което музиката, светлината и енергията на хиляди хора ще се слеят в едно незабравимо преживяване. Само дeн преди старта организаторите разкриват повече подробности за предстоящите фестивални дни, които обещават впечатляващ мащаб – над 50 артисти на три различни сцени и програма, която ще продължи до сутринта. Последни бройки еднодневни, тридневни, ВИП и младежки билети може да откриете в продажба в мрежата на Ticket Station.

Главната сцена на AURA този уикенд ще бъде дом на някои от най-големите имена в електронната музика. Сред тях са ALOK – диджей номер 3 в света, легендата Armin van Buuren, фестивалният фаворит Dimitri Vegas, един от най-актуалните артисти в момента Mahmut Orhan, японският феномен ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, както и Topic, MATTN, BIIA, 999999999, Youna и още редица международни и български имена, които ще оформят различното лице на всяка фестивална вечер.

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TOWER Stage пък ще предложи по-дълбоко и индустриално звучене, насочено към почитателите на ъндърграунд електронната музика. Разположена под спирката на метрото, сцената ще събере някои от най-интересните артисти на съвременната клубна сцена, сред които Denis Sulta, Chinonegro, Gaiser, Parallelle, Olympe, Elli Acula, ONYVAA и силна селекция от български артисти.

Третото измерение на фестивала е MOON Stage – пространство за открития, нови имена и по-близка връзка между артистите и публиката. Разположена на амфитеатралната площадка в парка, сцената ще представи разнообразна селекция от изгряващи български артисти, добре познатите DIASS и Silver Ivanov, няколко големи международни имена като Julya Karma, Angelos и специални колаборации и изненади, които ще допълнят атмосферата на фестивала.

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Освен богатата музикална програма, посетителите ще могат да се насладят и на разнообразие от храни и напитки, внимателно подбрани така, че да допълнят цялостното фестивално преживяване и да предложат избор за всеки вкус.

Фестивалът отваря врати всеки ден в 18:00 часа. Организаторите са предвидили улеснен достъп до територията на събитието с временна организация на движението в района на метростанцията, откъдето посетителите ще могат лесно да достигнат пеша до входовете на фестивала. Ще работят множество входни зони, включително отделни Fast Lane входове за притежателите на VIP и BACKSTAGE билети, както и няколко гейта за еднодневни и тридневни билети, които ще бъдат отваряни динамично според потока от посетители.

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За всички, които планират посещението си с градски транспорт, организаторите напомнят, че метрото ще се движи с обичайното си работно време, като последният влак в посока Летището е в 23:33 часа, а първият сутрешен – в 05:27 часа. До фестивала може да се достигне и с автобусна линия 84, както и с нощната линия N4 до Терминал 2.

Билетите за AURA: Temple of Eos са в продажба в мрежата на Ticket Station, като посетителите могат да избират между еднодневни, тридневни, младежки, VIP и BACKSTAGE билети. Най-ексклузивната категория предоставя достъп до Fast Lane вход, самостоятелни барове и санитарни зони, безплатен паркинг за трите дни на фестивала и възможността публиката да бъде максимално близо до любимите си артисти.

Повече актуална информация за фестивала следете в социалните мрежи на AURA Festival и Fest Team.

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електронна музика фестивали концерти AURA AURA Festival
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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