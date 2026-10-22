Отпада ли и Сърбия от "Евровизия" в Бургас? Съседите ни взеха финално решение

След като няколко държави обявиха, че няма да участват в конкурса "Евровизия" през 2027 г. в Бургас, сред които Чехия и Исландия, сега стана ясно дали и съседите ни от Сърбия ще се откажат от песенното състезание догодина. Сръбската обществена телевизия RTS е потвърдила, че ще участва в "Евровизия" в Бургас пред немскоезичния уебсайт ESC kompakt, посветен на песенния конкурс. RTS, която "досега запазваше мълчание, потвърди ексклузивно пред нас, че ще бъде в Бургас - сръбската RTS наистина ще участва в "Евровизия" догодина”, пише изданието.

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Въпреки че много фенове смятат страната за сигурен участник, през последните седмици се появиха слухове за евентуално оттегляне, отбелязва ESC kompakt. Обикновено сръбската телевизия обявява приема на кандидатури за националния селекционен процес най-късно до септември, но тази година такава информация липсваше. Смяната в ръководството на RTS също породи съмнения относно продължаването на участието. Преди няколко месеца сръбската медия назначи нов генерален директор - Маня Гърчич.

В сръбските медии и фен блогове се появиха спекулации, че нейното управление може да доведе до промяна в подхода към "Евровизия" или дори до оттегляне. В отговор на запитване от страна на ESC kompakt обаче, от RTS дадоха ексклузивно уверение, че ще бъдат в Бургас, отбелязва уебсатът. В кратък имейл отделът за връзки с обществеността е потвърдил, че Сърбия със сигурност ще участва в конкурса "Евровизия" 2027. От телевизията все още не са предоставили подробности относно начина на избор на песента или конкретните срокове и дати.

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Междувременно в сръбските медии се спекулира, че националният конкурс "Pesma za Evroviziju" може да не бъде използван за определяне на представителя. Организирането на национален подбор все още е възможно, стига RTS да започне приема на кандидатури в следващите дни. По-вероятно обаче изглежда да се прибегне до вътрешен избор. Същевременно мащабна петиция от фенове, събрала над 50 000 подписа, настоява суперзвездата Йелена Карлеуша да бъде изпратена в Бургас. Наскоро тя потвърди интереса си към участие в "Евровизия", като по непотвърдени данни вече разполага с подходяща песен, пише БТА.