Браво на ГЕРБ: За два дни - две димки. Сами си пускат тъпотии и си ги оттеглят, но разсейват от други неща

10 октомври 2025, 13:11 часа 429 прочитания 0 коментара
"За два дни - две димки около ГЕРБ. Сами си пускат тъпотии, после си ги оттеглят. Но пък пълнят медийно време и разсейват от други неща. Браво." Това иронично поздравление дойде от журналистката Миролюба Бенатова в профила си в социалните мрежи по повод скандалите около две политически действия в последните два дни.

"Първо Румен Христов от СДС предложи президентът да не може да прави нищо 2 години след излизане от институцията. ГЕРБ скочиха и казаха, че няма да приемат такова нещо и излязоха спасители от глупостта на собствения им коалиционен партньор. Днес отново от ГЕРБ скочиха срещу предложението за затвор за изнасяне на лична информация в медиите, внесено от ИТН и гласувано вчера в правна комисия от ГЕРБ, ИТН, "Възраждане" и кой ли не. Днес Борисов лично обяснява, че било недопустимо и нямало да мине", обяснява Бенатова.

Ивелин Стоянов
