Активистка на Пеевски: Когато го обиждат, ме пробождат в сърцето!

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски получи емоционална и прочувствена защита в социалните мрежи.

Активистката на партията Силвия Дечева изрази искрената си болка от обидите, които се сипят по негов адрес, обявявайки, че всяка критика към Пеевски тя усеща като "нож в сърцето".

"Когато обиждат нашия председател аз го усещам като нож в сърцето. Защото когато обиждат него, обиждат и мен", заяви тя в свой пост във Фейсбук.

Дечева коментира, че приближените на Пеевски се чувстват зле от общественото недоволство срещу него и го приемат като отхвърляне.

"Обиждат всички нас, които стоим зад него. Когато казват, че не го искат, аз чувам нещо много по-болезнено: "не искаме и вас"", категорична е тя.

Източник: Facebook/Силвия Дечева

Дечева смислово се присъедини към призива на Пеевски "Не на омразата", заявявйки, че всички от ДПС са обикновени хора с "болка и надежди", всички "живеем под едно и също небе" и всеки заслужава да бъде "чут и уважаван".

"Когато говорят с омраза, когато ни свеждат до нищо, когато ни карат да се чувстваме сякаш нямаме място - това боли. Не искаме разделение. Не искаме унижение", пише тъжно Дечева.

Сурови реакции

Нейният прочувствен призив обаче не трогна повечето потребители в социалните мрежи. Патосът й отнесе много подигравки, а мнозина я заподозряха в кариеризъм, минаващ през угодничество към ръководството.

"Горката... липсва ти самоуважение, затова си толкова обидчива", гласеше един от коментарите.

"Мълчи, моме, не се обаждай", директно призова друг.