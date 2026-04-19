Андрей Гюров: Гласувах за европейска България с хора с високо вдигната глава

“Гласувах за страна, в която в парламента се влиза с идеи, с политики, а не с пачки в пояса. Държава, в която политиците управляват с приличие и не се самозабравят, полицията работи с чест и достойнство по закон и не си тръгва тогава, когато става напечено, а прокуратурата разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките”. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров, след като упражни правото си на глас в Благоевград.

Премиерът посочи още, че е гласувал за европейска България, в която хората са с високо вдигната глава и никой не може да си позволи да ги притиска или да ги унижава. Много е важно всички български граждани днес да излязат да гласуват, за да покажем, че всъщност свободните хора и техният глас по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите, призова министър-председателят Андрей Гюров.

