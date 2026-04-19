"Имаме смяна на политическия пейзаж": Диана Дамянова преди края на вота

"Имаме смяна на политическия пейзаж. Колко е драстична смяната, ще разберем", каза политическият Диана Дамянова политическият пиар експерт в изборното студио на бТВ. "Имаме голям победител, големият победител е в тежка колизия между дясната си програма и левите си избиратели. Голямият победител ще отговаря. Ние трябва дас е приготвим за новия спасител, който идва да спаси България. Сам или с малка подкрепа, предстои да разберем", каза още Дамянова.

Защо еднопартиен кабинет би бил катастрофа?

Според проф.Румяна Коларова смята, че еднопартиен кабинет би било катастрофа, защото предполага, че няма да има мнозинство.

"Въпросът е, ако е между 100 и 105 мандат, това пак не дава възможност за малцинствен еднопартиен кабинет. Дали ще има удобен коалиционен партньор и второ какъв формат на коалиция ще се ориентира. Доколкото разбирам предпочитанието е да формира малцинствен еднопартиен кабинет", добави още проф. Коларова.

Журналистът Йово Николов смята, че в случай, че въпросният победител има парламентарно мнозинство, много от въпросите ще отпаднат.

"Защо е важно, защото през последните 5-6, 9-10 години имаме коалиционно управление. Много е важно да ли ще има удобен партньор чисто идеологически", заяви журналистът в ефира на бТВ.