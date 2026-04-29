Ивайло Мирчев, след като хората на Радев разделиха Борисов от Пеевски: Не смеят да назоват модела, прилича на договаряне зад сцената

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев атакува Антон Кутев - новоизбрания депутат от "Прогресивна България" и бивш говорител на служебните правителства, назначени от Румен Радев, във връзка с интервюто му пред bTV на 29 април. Там Кутев коментира темата със свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, посочвайки, че фокусът ще е върху санкционирания по "Магнитски" лидер на "ДПС - Ново начало".

Делян Пеевски и Бойко Борисов "не са еднакви" по отношение на охраната от НСО - трябва да се прави разграничение между това дали едно лице е застрашено в резултат на взети от него управленски решения, или заради "някакви криминални действия", каза той. Добави, че решението ще е по законов ред, а не от депутатите.

Новоизбраният народен представител лично е убеден, че охраната на Пеевски трябва да бъде свалена, но за това имало ред: "Редът в държавата решава" - имало комисия и тя ще реши. "На политическо ниво ще мотивираме комисията да работи", добави Кутев и напомни: "Какво стана, като арестуваха Борисов? Не искаме да направим това - искаме да го направим както се прави във всяка европейска държава". Той даде обещание, че "Прогресивна България" иска да действа по законен път, при спазване на правилата.

Ивайло Мирчев видя симптом за подмяна на задачата на протестите

"Внимателно слушах Антон Кутев тази сутрин. Не смее да спомене модела „Пеевски-Борисов“", реагира Мирчев във Facebook. "Затова нека му припомня, ако седмица след изборите вече е забравил:

Българските граждани дадоха ясен мандат за управление, но преди всичко това е мандат с една свръхзадача: задачата, която протестите, свалили предишната власт, ясно формулираха: демонтаж на модела „Пеевски-Борисов“.

Снимка: Антон Кутев, Actualno.com

Това е модел, който задушава страната, превзема институциите и превръща държавата в система от зависимости: съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори и зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и развихряне на политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални и частни интереси.

Това е рамката, в която думата „демонтаж“ има смисъл: разглобяване на мрежата от институционални, медийни и икономически зависимости, а не просто смяна на властта", коментира съпредседателят на "Да, България".

"Всякакви увъртания и словесни премятания по медиите, на които сме свидетели през последните дни, представляват отказ да се сложи пред хората план как се демонтира този модел", смята той и добавя, че това показва "невъзможността да се поеме ангажимент", че охраната на Борисов и Пеевски ще падне. Мирчев смята, че това "започва да прилича на договаряне зад сцената".

"Ако и утре, при старта на парламента, партията на Радев не изложи своите намерения как ще демонтира модела, чието име вече не смее да произнася, това ще е симптом за подмяна на задачата, която избирателите ѝ възложиха", смята съпредседателят на "Да, България".

