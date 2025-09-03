Йорданова: ГЕРБ от мандатоносител се превърнаха в посредствена пиар агенция на "Новото начало" и ортака на Борисов

"За съжаление, ГЕРБ от мандатоносител се превърнаха в посредствена пиар агенция на "Новото начало" - видими са тежката безпомощност и зависимост, липсата на реформи и модернизация с дълъг хоризон. По каприза на ортака на Борисов се свикват заседания на комисии и се приема законодателство, а на парламента се прехвърлят правомощия на изпълнителната власт."

Това заяви в декларация от парламентарната трибуна депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" и бивш правосъден министър Надежда Йорданова на старта на есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание. По думите й влизаме в новия политически сезон с "държава, в която МВР, службите и Прокуратурата през Комисията за противодействие на корупцията, регулатори и министерства - всичко е кадрово и нормативно овладяно от частни интереси на един корпулентен играч".

Според ПП-ДБ управлението "трайно приема чертите на режим на институционално завладяване и е вредно за страната". И още:

"Може да се напише наръчник за завладяната държава, следвайки примерите от тандема Борисов и Пеевски, които всеки ден ни предоставят. Единият - воден от страх за реформи, другия - воден от алчност за власт и турбо популистки левичарски нагон. Мнозинството не прави реформи, то скоростно назначава лоялисти. Това е единствената управленска програма, която се изпълнява - ударни избори в регулаторите с дълги мандати, оспорвана компетенстност и частни интереси върху данни и надзорни правомощия отвъд всеки изборен цикъл. В резултат на това обществото се намира в множество тежки кризи, като тази с водоснабдяването. Източници на тези кризи са хроничната корупция, краденето, популизмът и некомпетентността. Корупция и кризи с пиар не се гасят", обясни още тя.

Снимка: БГНЕС

Йорданова припомни и препотвърди заявката на коалицията за внасянето на вот на недоверие на тема "завладяната държава". Предварителните очаквания са, че този пети вот на недоверие ще събере рекордна подкрепа от опозиционните формации, а вносители ще бъдат както ПП-ДБ, така и Алианса за права и свободи (АПС на Доган) и МЕЧ на Радостин Василев. "Ще убедим хората, че държавата може отново да бъде тяхна и ще им го докажем", увери Йорданова.

