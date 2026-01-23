Като Бареков и Гешев: Тошко Йорданов скъса общ документ с ПП-ДБ (ВИДЕО)

"Думата на ПП-ДБ не струва нищо. Това са измамници, които демонсрират желание за демокрация, но единственото им желание е за лична власт, лични облаги и не им пука нито за държавата, нито за гражданите", каза председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов пред медиите в парламента и скъса декларация, инициирана от партията на Трифонов в началото на 51-ия парламент за изчистване на мъртвите души от избирателните списъци, под която са се подписали Кирил Петков, Асен Василев, Атанас Атанасов, Надежда Йорданов и Божидар Божанов.

Причината е, че те не са подкрепили предложението на ИТН в изборното законодателство и са гласували против него. ОЩЕ: Избирателни списъци и мъртви души: Правна комисия реши да има коренна промяна

Промени в ИК няма да има, според ИТН

Тошко Йорданов отбеляза, че кворумът пореден ден е развален и според него това се дължи на процедурни хватки.

"Промени в Изборния кодекс не се случиха, което означава, че на следващите избори ще гледате онова, което гледахме на последните избори това, което се случи в секционните комисии, унищожаване на бюлетини, драскане, съмнения във фалшификации", добави още Йорданов.

Той изтъкна, че ИТН никога не са били обвинявани във фалшифициране на протоколи и унищожавани на бюлетини, а са искали изборите да са честни.

"Грозно беше в залата как от "Продължаваме промяната", които преди година и нещо предложиха същия законопроект за гласуване със сканиращи машини, в момента са се врътнали по типично техен начин, защото сами знаете, че Кирил Петков каза, че може да дава кодове за машините", коментира Йорданов.

Припомняме, че ПП-ДБ първоначално предлагаха скенерите за гласуване, но впоследствие се отказаха от него, защото няма технологично време за въведжането на новия метод за гласуване, но работната група по Изборния кодекс беше предложила текст за подобни скенери и мнозинството ги одобри. В крайна сметка обаче промените още не са стигнали до пленарна зала, поради липсата на кворум. ОЩЕ: ГЕРБ, ДПС и ИТН пак не успяха да съберат депутати за ликвидиране на машинното гласуване