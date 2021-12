НА ЖИВО: Правителството на Кирил Петков встъпва в длъжност

На свое извънредно заседание Народното събрание гласува състава на новата власт на Република България. В дневния ред са включени три точки - избор на Кирил Петков за министър-председател, новата структура на Министерския съвет и накрая - министрите в кабинета. За да бъде одобрен новият МС, той трябва да получи подкрепата на повече от половината народни представители. Мнозинството на четирите партии в бъдещата управляваща коалиция е 134 депутати.

14:59 Нинова се сбогува с пленарна зала и обеща високи заплати и пенсии Ние приемаме участието ни в кабинета като гарант за социална грижа и справедливост. Българските деца и младите семейства са защитени, защото най-накрая след 5-годишни усилия на БСП, те ще бъдат гарантирани за безплатни детски градини и ясли. Това заяви в изказването си лидерът на БСП в оставка Корнелия Нинова, която влиза в бъдещия кабинет на "Продължаваме промяната" като министър на икономиката и вицепремиер. виж още

14:29 Румен Радев и Иван Гешев провели разговор в кулоарите на НС Преди влизане в пленарната зала в Народното събрание за гласуването на проектокабинета с министър-председател Кирил Петков президентът Румен Радев и главният прокурор Иван Гешев проведоха разговор. Обвинител номер 1 покани държавния глава да обсъдят случващото се в последните дни и заявките за промени в съдебната система. виж още

14:20 Ицо Хазарта от трибуната: Заплашиха ме, че ще загубя най-ценното си Депутатът от "Продължаваме промяната" Христо Петров, по-известен като Ицо Хазарта, направи своето първо изказване от парламентарната трибуна. Това се случи по време на дебатите преди гласуването на предложения от партията кабинет. Той на няколко пъти каза, че преди да се присъедини към проекта на Асен Василев и Кирил Петков е бил заплашван, "че ще загуби най-ценното си". "Вероятно някои от вас знаят, че моите занимания са встрани от политиката", започна той. виж още

14:04 Гешев: Ако политиците не ми искаха оставката, нещо нямаше да е наред През последните 6 месеца министерството на вътрешните работи се концентрира върху 1- 2 неща и това води до липса на резултати. Това каза главният прокурор Иван Гешев на влизане в парламента където ще бъде гласувано новото правителство. Според Гешев заради поведението на МВР през последната половин година има бум на битовата престъпност, на телефонните измами и хакерски атаки срещу медиите. виж още

14:02 ГЕРБ се подиграха на Радев за поведението му пред европейските ни партньори Председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова отправи остра реплика към държавния глава Румен Радев по време на днешното извънредно заседание на Народното събрание. Поводът - поведението на Радев на международната сцена. "Международните отношения със съседите ни са замръзнали, а присъствието на България в Еропейския съвет се сведе до една въздишка и три въпроса - you want questions, or interview, or what?", заяви Атанасова от парламентарната трибуна. Минути след произнасянето на тази реплика обаче от пресцентъра на ГЕРБ разпространиха и текстовия вариант на декларацията, в който е записано "intervu", вместо правилното "interview". виж още

13:58 Първата заповед на Кирил Петков - всички в Министерски съвет със зелен сертификат Всеки в Министерски съвет трябва да има зелен сертификат. Това ще бъде първата заповед на новия министър-председател Кирил Петков, обяви самият той пред депутатите при представянето на кабинета си пред Народното събрание. "Днес е важен ден да продължи промяната. Промяната на мисленето и промяната в управлението. Първата ни задача е всички да осъзнаем, че ако искаме по-добро бъдеще за България трябва да работим заедно", каза той. "Заедно четиримата коалиционни партньори ние постигнахме общи дебати, направихме общо споразумение в 120 страници, 18 глави, за политиките, които ще са нужни за тази промяна. Но заедно трябва да работим и с опозицията, когато говорим за конституционни промени и промени в съдебната власт", заяви той. виж още

13:27 Христо Иванов не пожела да коментира конкретно кандидатурата на Корнелия Нинова за министър На въпрос дали е съгласен с кандидатурата на Корнелия Нинова за министър на икономиката, той отговори: "Аз разчитам на институции, не на отделни хора - дайте да направим такава прокуратура, на която всички можем да вярваме, че ще си свърши работата и всички ще носят отговорност пред нея". виж още

13:24 ГЕРБ с нов залп към Радев минути преди гласуването на кабинета Вместо с представяне на кандидатурата на Кирил Петков, пленарният ден започна с декларация от името на групата на ГЕРБ-СДС, която няма да подкрепи проектокабинета. Председателят на групата Десислава Атанасова обяви, че Румен Радев не разбира нито ролята на президентската институция, нито тази на служебното правителство. Според нея двата кабинета на Стефан Янев са сътворили хаос и са ескалирали и удължили кризата, като са се провалили и в разрешаване на COVID кризата. Тя говори за жертвите, за провал във ваксинацията, за затворените училища, за т.нар. зелен сертификат и др. виж още

13:10 Даниел Лорер се надява на добри отношения с Корнелия Нинова Номинираният за министър на растежа и иновациите Даниел Лорер заяви, че коалиционното споразумение е било първото изпитание за новия период на българската демокрация. "Ние в „Продължаваме промяната“ сме изключително горди, че успяхме да скрепим четири партии с него“, каза Лорер. виж още