Николай Нанков: Да сложим край на безвремието в неделя!

15 април 2026, 7:18 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: ГЕРБ-СДС
"Благодаря ви, Ловеч! Благодаря ви, приятели от Априлци, Троян и Тетевен, от Луковит и Летница, от Угърчин и Ябланица! Благодаря ви за настроението и подкрепата в снощната прекрасна вечер! Вярвам, убеден съм, че ще я получим и в неделя! Защото ние, начело с нашия лидер Бойко Борисов променяме област Ловеч и България, защото ние работим заедно с вас за вас!"

Това написа кандидатът за народен представител от ГЕРБ и бивш министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във Фейсбук.

По думтие му всичко направено остава, но винаги е малко. "Всички вие заслужавате по-красиви градове и села, по-добри и безопасни пътища, по-топли и уютни домове, по-приветливи детски градини за най-малките, по-модерни училища за децата, повече спортни терени, по-цветни детски площадки, по-добро водоснабдяване, по-добър живот", добави Нанков. 

Той посочи, че през последните години, когато ГЕРБ не бе в управлението на страната, нищо ново не се построи, нищо градивно не се случи. В неделя ние заедно трябва да сложим край на безвремието. Трябва да попречим продавачи на илюзии и фалшиви спасители да ни замазват очите с обещания, които никога нямат намерение да изпълнят, подчерта той. 

Антон Иванов
Антон Иванов
Николай Нанков коалиция ГЕРБ-СДС предсрочни парламентарни избори 2026
