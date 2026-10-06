"Няма президент, няма защита": Асен Василев скочи на властта след атаката с дронове и потъналите кораби

Има два кораба, потънали след атака от дронове в българския участък на Черно море. Няма друга информация. Вероятно са извършвали планирани търговски плавания до Румъния. Истински президент и главнокомандващ няма. Няма реакция от президентството, от президента Илияна Йотова, за пореден път няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС). Тази критика отправи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев след атаката с дронове в български води.

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"Въпреки удвоения бюджет на Българската армия - нямаме адекватна защита на българските граждани. България има нужда от истински президент", каза той. И добави, че според него Йотова няма да свика КСНС, няма и да я призовават.

"Явно Йотова и "Прогресивна България" знаят всичко, могат всичко и ще успеят", каза Василев.

По-рано днес стана ясно, че два търговски кораба са били атакувани от безпилотни летателни апарати в българската Изключителна икономическа зона в Черно море. Това е станало източно от нос Свети Атанас и Бяла. При атаката единият кораб е потънал, а екипажът на другия е бил евакуиран от български ферибот.