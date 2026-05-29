ПВУ, реформи и помощ за Украйна: Вицепремиерът Пеканов даде яснота по важни теми

През години много е загубено по повод борбата с корупцията. Работим по антикорупционната рефеорма. Урсула фон дер Лайен ни гласува голямо доверие, като освободи 370 млн. евро още преди да е минал закона. Днес се очаква да се възстанови антикорупцонната комисия, а към края на август да заработи. Много се надявам по тази тема опозицията да покаже класа и да я подкрепи. Комисията трябва да започне да работи в края на август. Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов в ефира на Нова телевизия.

Той увери, че ще достигнем средното европейско ниво от 70% от усвояване на средствата от ПВУ. "Ако не дойдат парите сметката ще я плати финансовото министерство", добави Пеканов.

По думите му до момента сме реализирани 19 от 25 стъпки. И обясни, че една от трудните реформи е общинските ВиК дружества да спрат да действат и работата им да се поеме от холдинг. "Сега търсим междинен вариант как да решим този проблем", каза той.

"По четвъртото плащане срокът е до идния петък. И за петото, по което не е направено нищо от 56 стъпки", заяви вицепремиерът.

Относно разпита на кмета на Кърджали той заяви, че последните избори са показали, че хората очакват действия и смята, че МВР си е свършило работата и няма място за спекулации с репресии.

Попитан ще спрем ли да помагаме на Украйна, Пеканов отговори, че няма да спрем. „Правим го още от самото начало на войната“, каза той. Но обясни, че премиерът Румен Радев задава правилен въпрос като пита кога ще се сложи край на тази война. „Защото тя не може да продължи безкрайно и да помагаме безкрайно. Трябва да мислим дългосрочно“, каза той.