Силни заявки и празни обещания: За какво гласуваха политическите лидери на 19 април? (ОБЗОР)

В изборния ден лидерите на основните политически субекти изразиха своите очаквания от вота на 19 април, както и дадоха заявки за бъдещите коалиционни формати и преговори за управление, в които биха влезли. Изборният ден протича с по-висока избирателна активност и без сериозни сигнали за нарушения. Следете деня на вота с Actualno.com.

Радев: Да гласуваме всички, за да удавим купения вот

„Призовавам всеки български гражданин, всички наши сънародници в чужбина да излязат и да гласуват. Това е единственият начин да удавим купения вот в море от нашите свободни гласове и да си върнем държавата“. Този призив отправи лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев, след като гласува. Радев използва машина, за да даде гласа си.

Още: "99,5% от машините работят безпроблемно": Вътрешният министър за политическите лъжи в изборния ден

Борисов: Не виждам с кого може да се коалираме в момента

"Малък е шансът за съставяне на правителство след тези избори. Ние в коалиции няма да влизаме. Тези, които си позволяват да казват как нямало да се коалират с ГЕРБ, никой не им е разрешавал да говорят така. Не виждам с кого можем да се коалираме в момента." Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който гласува в училището в гр. Банкя. Борисов избра да гласува с хартиена бюлетина, зад специалния параван.

Още: Бойко Борисов почти отписа редовно правителство след вота (ВИДЕО)

Мирчев: Гласувах, за да се освободи най-накрая България от корупционния модел

„Гласувах, за да се освободи най-накрая България от корупционния модел, който властва над страната ни вече доста години. Гласувах и за това България да затвърди европейската си посока“.

Това заяви пред журналисти Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от „Продължаваме промяната – Демократична България“, след като упражни правото си на глас на предсрочните парламентарни избори в Националната природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ в София.

Още: "Подготвили сме им изненади": Кандев предупреди, че купувачите на гласове са се активизирали в изборния следобед (ВИДЕО)

Пеевски: Избрах държавата на хората

Избрах държавата на хората! Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като упражни правото си на глас. Медии не присъстваха, от пресцентъра на партията разпространиха снимки.

Още: Вотът в Турция: Недоволство в Истанбул и огромни опашки за гласуване видя Actualno.com (СНИМКИ)

Зарков: Избрах по-справедлива България

Лидерът на БСП упражни правото си на глас, като заяви, че е подкрепил „по-справедлива България“ и бъдеще, в което законът важи за всички. След като пусна своя вот, той подчерта значението на участието в изборния процес: „Упражних конституционното си право на глас, защото ценя демокрацията. Реализирах гражданския си дълг, защото ме интересува какво се случва с нашата страна.“

Откакто има възможност за машинно гласуване, се възползвам от нея, каза той.

"Поживьом - увидим": Ахмед Доган гласува в София

Лидерът на „Алианс за права и свободи“ Ахмед Доган гласува в 52-ро училище в София с хартиена бюлетина. Доган гласува за „повече държавност“ и „по-сериозна демокрация“. Той посочи, че в последните години те са в дефицит.

Още: Крум Зарков: Гласувах за справедлива България, в която никой не е над закона (ВИДЕО)

Терзиев гласува с отвертка и флашка

"Гласувах за силна България в силна Европа. Това е, което искам да оставим на нашите деца." Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти, след като упражни правото си на вот, цитиран от пресцентъра на общината.

Терзиев заяви, че е гласувал с машина и подчерта, че внушенията за лесно манипулиране на машинния вот са несериозни. „Това са глупости за деца. Технически затруднения може да има на места, но е факт, че машинният вот е значително по-труден за манипулиране", посочи той. По думите му, обяснения за конкретните технически проблеми следва да дадат компетентните институции.

Още: "По съвет излязох подготвен": Васил Терзиев гласува на машина с отвертка и флашка (СНИМКИ)

Гюров: Сободните хора са по-силни от опитите за манипулации

„Много е важно всички български граждани днес да излязат и да покажат, че свободните хора и техният глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите“. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров, който гласува в Благоевград.

Служебният премиер обяви, че е гласувал за една европейска България, в която хората стоят с високо вдигната глава.

Още: Андрей Гюров: Гласувах за европейска България с хора с високо вдигната глава

Йотова: Нужно ни е силно правителство, защото проблемите не чакат

„Дадох моя глас, за да има скоро работещо Народно събрание - да бъде избрано бързо неговото ръководство. (…) Да има силно правителство, защото проблемите не чакат“, обяви президентът Илияна Йотова, след като гласува. По думите ѝ има за решаване много въпроси, свързани с вътрешната политика на страната и с доходите.

