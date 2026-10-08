Велислава Петрова се закани на Митрофанова: Ще я привика, ако дроновете в Черно море са руски

Външният министър ще привика руския посланик у нас Елеонора Митрофанова, ако се докаже, че атаката с дронове срещу търговски кораби в Черно море е руска, предаде БНТ. Националната телевизия цитира външния ни министър пред медиите преди голямата конференция за Коридор 8, като по думите на Велислава Петрова - в случай, че се получат неоспорими доказателства, че атаката е руска, външното ни министерство ще връчи незабавно нота на руския посланик у нас.

Потвърждение за думите на Зеленски

Петрова обърна внимание, че България не е съобщавала, че атаката е руска, но на практика призна за комуникация между българската и украинската страна.

"Колегите, които работят по случая, са в постоянен контакт с колегите от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърджение от наша страна, че атаката е руска. Иначе те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация", каза Петрова и даде пример със съседна Румъния.

Думите на българския външен министър потвърждават думите на Зеленски за комуникация между двете страни във връзка с дроновете и на практика влизат в противоречие с тези на министър-председателя Румен Радев, който обаче отрече да е имало комуникация между българските и украинските служби за дроновете. ОЩЕ: "Не ми е работа да репликирам Зеленски": Радев обяви, че не е имало комуникация между нашите служби и Украйна за дроновете (ВИДЕО)

България разследва дроновете: Ето общата позиция след КСНС

Припомняме, че вчера такова предложение имаше и от страна на опозицията по време на Консултативния съвет по национална сигурност при президента, но мнозинството в съвета го отхвърли. Свиканият след атаките в Черно море КСНС при президента не даде ясен отговор чии са дроновете, потопили един кораб и ударили друг в изключителната икономическа зона на България, нито след него ще бъде поискано активиране на чл. 4 от Договора за НАТО, който предвижда механизъм за политически консултации в рамките на Алианса.

Стана ясно, че решенията са приети с три четвърти мнозинство и не са били приети от три парламентарно представени партии.

"КСНС категорично осъжда ударите на търговските кораби като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите", заяви вчера Йотова след КСНС, а след това изпълнителната власт трябва да уведоми обществото.

КСНС се обедини България активно да участва в процесите за постигане на мир, а паралелно да се продължат мерките на властта, сред които усилване на мерки за морска осведоменост, ускоряване на процесите за модернизация на Въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи в тясно сътрудничество с НАТО и ЕС, както и изпълнителната власт да предложи законодателни мерки за гарантиране на сигурността. По отношение на НАТО КСНС се е обединил около това да задейства капацитета си на пълноправен член на ЕС и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, както и сигурността на региона. ОЩЕ: КСНС не даде отговор чии са дроновете в Черно море: Без чл. 4 на НАТО и без нота до Русия (ВИДЕО)