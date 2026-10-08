Доброволци от Кока-Кола ХБК България почистиха 1,5 км от коритото на Перловска река (ВИДЕО)

Служители на Кока-Кола ХБК България почистиха коритото и бреговете на Перловска река в Южния парк в София като част от 19-ото издание на доброволческата кампания „Моят зелен град“. Към тях се присъединиха представители на фондация „Колективът“, които ежегодно организират фестивала „Реките на София“.

Част от доброволците обходиха 1,5 км от коритото на Перловска река, като извадиха от водата натрупани отпадъци и клони. Останалите участници почистиха бреговете на реката и пространствата около двете езера в Южния парк в близост до ул. „Луи Айер“.

Събраните десетки чували с текстилни, пластмасови, хартиени, стъклени и метални отпадъци бяха предадени на ЕКОПАК България за последващо рециклиране. Така софиянци ще могат да се наслаждават на по-чистата Перловска река и на богатото биоразнообразие в Южния парк, което включва над 65 вида птици, 29 от които защитени, а 2 - записани в Червената книга на България.

„Вече 19 поредни години „Моят зелен град“ обединява служители, партньори и местни общности около обща кауза. Чрез доброволчество и сътрудничество подкрепяме инициативи със значимо местно въздействие и допринасяме за положителната промяна в местата, където живеем и работим. Това е израз на нашата амбиция да бъдем предпочитан и отговорен партньор и доказва силата на общите усилия за създаването на по-чисти и по-зелени общности“, каза Лилия Велинова, мениджър „Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България.

„Благодарим на всички доброволци от „Моят зелен град“, с които за втора поредна година почистваме пространството около Перловска река в Южния парк. Тази на пръв поглед малка градска река всъщност има важно значение за биоразнообразието, климата и градоустройственото бъдеще на София, затова грижата за нея и опазването на чистотата ѝ са особено важни“, коментира Мартин Янков, основател на инициативата „Реките на София“.

Инициативата „Моят зелен град“ се реализира в съответствие с обновените ангажименти и цели за устойчивост на Кока-Кола ХБК, обединени в Mission Refresh. Тази есен инициативата ще продължи със залесителни акции в страната. Като част от предишните й издания Кока-Кола ХБК в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове.

Всяка година в рамките на кампанията се избират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия в съответната местност.

Само за последните пет издания на инициативата, в периода от 2022 г. до днес, доброволците събраха над 11 тона битови и разделно събрани отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 1550 декара замърсени площи около водни басейни, засадиха стотици широколистни и иглолистни дървета в София, Пловдив, Бургас и Костинброд и подкрепиха множество общественополезни инициативи.