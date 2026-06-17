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НАТФИЗ представя изложбата "Ново раждане", посветена на 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов

17 юни 2026, 9:22 часа 518 прочитания 0 коментара
Снимка: НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"
НАТФИЗ представя изложбата "Ново раждане", посветена на 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов

С мащабна ретроспективна изложба НАТФИЗ ще отбележи 150 години от рождението на своя патрон – Кръстьо Сарафов. Експозицията "Ново раждане" ще бъде открита на 24-и юни (сряда) от 18.00 ч. Тя ще бъде разположена в новооткритото пространство за културни събития на Академията – Арт зона "19:42" на адрес ул."Стефан Караджа" 20.

Снимковият материал, архивните документи и артефактите , които публиката ще види, са предоставени от партньорите – Народен театър "Иван Вазов", Национална галерия, Софийска градска художествена галерия и г-жа Яна Узунова – наследник на Тодор Славчев – един от най-изтъкнатите български фотографи от средата на XX век.

"Ново раждане" включва над 50 броя лични снимки на Кръстьо Сарафов, както и непоказвани досега фотографии от представления с негово участие, сред които "Волпоне", "Първите", както и последното му - "Егор Буличов и другите". Изложбата ще представи също портрети от Дечко Узунов, Петър Вълчев и Михаил Кръстев. Бронзова скулптура на Кръстьо Сарафов, дело на майстора Андрей Николов, е също част от ценните експонати. В експозицията могат да се видят още скици на костюмите, с които е играл големият артист, както и афиши и лични негови документи.

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Куратор на изложбата е изкуствоведът Доротея Янева.

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"Ново раждане" ще запознае широката общественост с малко познати факти от живота и творческия път на една от най-ярките личности в историята на българския театър. Чрез архивните свидетелства, предоставени от екипа на Народен театър "Иван Вазов", посетителите на изложбата ще имат възможност да се запознаят с детайли от професионалната биография на Кръстьо Сарафов, чийто творчески устрем оставя безсмъртна следа за поколения артисти.

"Ново раждане" е част от инициативите и тържествата, с които, в рамките на цялата 2026-а година, НАТФИЗ отдава почит на видния български артист и театрал, чието име носи.

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НАТФИЗ изложба Кръстьо Сарафов изложбата "Ново раждане"
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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