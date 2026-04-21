Край на една ера в Apple: Тим Кук се оттегля

Apple обяви, че главният изпълнителен директор Тим Кук се оттегля през септември, като ще предаде поста на дългогодишния кадър на компанията Джон Търнъс. Съобщението дава отговор на отдавнашните въпроси кой ще наследи 65-годишния Кук и идва в момент, когато Apple се стреми да покаже, че не изостава в ерата на изкуствения интелект.

ОЩЕ: Apple намалява заплатата на главния си изпълнителен директор

"Да бъда главен изпълнителен директор на Apple и да ми бъде гласувано доверие да ръководя такава изключителна компания беше най-голямата привилегия в живота ми", каза Кук.

От компанията обясниха, че Кук ще продължи да изпълнява ролята си на главен изпълнителен директор до лятото, като работи в тясно сътрудничество с Тернус, за да има плавен преход.

„Обичам Apple с цялото си същество и съм толкова благодарен, че имах възможността да работя с екип от толкова изобретателни, иновативни, креативни и дълбоко грижовни хора, които са непоколебими в своята отдаденост на обогатяването на живота на нашите клиенти и създаването на най-добрите продукти и услуги в света“, каза още Кук.

Той определи Джон Тернус като човек с „ум на инженер, душата на новатор и сърцето да ръководи с почтеност и чест“.

ОЩЕ: Apple с рекордно високи приходи за тримесечие

"Той е визионер, чийто принос към Apple през последните 25 години е твърде многоброен, за да бъде преброен и без съмнение е правилният човек, който да поведе Apple в бъдещето. Не бих могъл да бъда по-уверен в неговите способности и характер и очаквам с нетърпение да работя в тясно сътрудничество с него по време на този преход и в новата ми роля на изпълнителен председател", каза още Кук.