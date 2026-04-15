Няма драма: Какво събра Селена Гомес и Деми Ловато след почти 10 години? (ВИДЕО)

След години на дистанция и спекулации, Селена Гомес и Деми Ловато отново се появиха заедно – момент, който развълнува милиони фенове по света. Двете звезди се събраха публично на 13 април 2026 г. по време на откриването на турнето на Деми Ловато "It’s Not That Deep" в Орландо, Флорида. Селена Гомес присъства на концерта като гост и показа открита подкрепа към своята дългогодишна приятелка.

Зад кулисите двете бяха заснети в топла прегръдка – първата им подобна среща от близо десет години.

След концерта, Гомес, която наскоро се омъжи за музикалният продуцент Бени Бланко, сподели трогателни кадри в социалните мрежи, като определи шоуто като "едно от най-добрите", които е виждала, и призна, че е била дълбоко развълнувана от изпълнението на Деми.

Selena Gomez and Demi Lovato just gave us the reunion we've been waiting for! The childhood besties were spotted together publicly for the first time in nearly 10 years. Did you miss this friendship?

Този жест беше приет от феновете като ясен знак за затопляне на отношенията между двете.

Приятелството на Гомес и Ловато

Приятелството между Гомес и Ловато започва още в детските им години, но с времето преминава през трудни периоди и отчуждение. През 2020 г. дори беше потвърдено, че не поддържат близка връзка.

В последните години обаче се забелязва постепенна промяна – публична подкрепа, позитивни коментари и дори повторно следване в социалните мрежи.

Събирането на двете любимки от Disney не е просто отключване на носталгия – то показва израстване, прошка и нов етап в отношенията им. За феновете това е доказателство, че дори най-сложните приятелства могат да намерят път обратно.