Скандалът между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони: Съобщения разкриват тайна драма на снимачната площадка

Наскоро разсекретени съдебни документи от делото на Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони разкриват напрежение и конфликти между актрисата и режисьора по време на снимките на филма "It Ends With Us". Делото, което Лайвли заведе през 2024 година, включва обвинения срещу Балдони в сексуален тормоз и враждебна работна среда, както и срещу продуцента Джейми Хийт. Балдони категорично отрича обвиненията и защитава себе си в съда.

В съдебните документи, подадени от адвокатите на Джъстин Балдони, се посочва, че през април 2023 г. Блейк Лайвли е помолила Тейлър Суифт да подкрепи нейната версия на сценария, без тя да го е разгледала предварително. Според защитата, Суифт е отговорила положително, като в съобщение е написала: "Ще направя всичко за теб".

След срещата в апартамента на Лайвли, на която Суифт е изразила одобрение за промените пред Балдони, актрисата ѝ изпраща благодарствено съобщение, в което иронично коментира режисьора. В текста Балдони е наречен "клоун", който "се е хванал на всичко", а Суифт е определена като "най-великия приятел на света".

Съобщенията между Лайвли и нейни приятели от 2023 г. показват, че актрисата нарича Балдони "тъп режисьор на моя филм", който "сега мисли, че е писател".

В съдебната документация по-рано тази седмица, екипът на Лайвли не отрича използвания език, но посочва, че текстовите съобщения са представени без контекст.

Напрежението

Тя също така се оплаква, че е оклеветявана заради усилията си да направи филма по-добър и да подкрепи маркетинговата кампания.

Лайвли е споделяла с приятели, че преживяването на снимачната площадка е било травматично. В текстови съобщения до Лиз Планк, бившата съводеща на подкаста "The Man Enough", актрисата разказва: "Днес се прибрах и плаках" след посещение на снимачната площадка. Планк описва работата там като "един от най-лошите дни" в живота си. По-късно Лайвли е изпратила съобщение и на актрисата Джени Слейт, че "ужасно се страхува" да се върне на снимачната площадка.

Снимки: Getty Images, колаж: Actualno.com

Документите съдържат и текстови съобщения от Балдони, които подсказват напрежение между двамата.

През февруари 2024 г. той пише на продуцента Хийт, че се притеснява Лайвли да не използва обвиненията срещу него като средство за натиск: "Тя имаше ядрена бомба. Ако не промотира филма, може да изтече информация, че съм лош човек или че се е чувствала несигурна с мен. Тогава тя е жертвата."

Контраискът на Балдони за 400 милиона долара беше отхвърлен от съдия през юни 2025 г. Нито Лайвли, нито Балдони са коментирали разсекретените документи.

Съдебният процес ще се проведе на 22 януари 2026 г., а текстовите съобщения бяха разсекретени непосредствено преди това, пишат от "BBC".