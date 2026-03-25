25 март в историята: Избухва Гръцкото въстание, в което участват хиляди българи

25 март 2026, 7:45 часа

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

25 март 1821 г. Избухва Гръцкото националноосвободително въстание (1821-1829 г)

На този ден през 1821 г. избухва Гръцкото въстание - борбата на гръцкия народ против османските поробители. То е организирано от Филики Етерия. Започва в Пелопонес. Постепенно борбата за свобода обхваща и други краища на страната. Продължава до 1829 г.  като до този период има известни затишия. Русия, Англия и Франция помагат на гръцкия народ в борбата за неговата свобода. След поражението в Руско-турската война (1828-1829 г.) Османската империя е принудена да признае независимостта на Гърция.

Над 2000 български доброволци, сред които хаджи Христо Българин (командир на гръцката конница), Янко Българин, Ангел Гацо (неговият портрет е на заглавната снимка на този материал), Кара Георги Българин, хаджи Ставри Българин, Данил Българин, Илия Българин, хаджи Михал от Копривщица, Петър Моралията от Сливен, Семко и Божко от Търново, Иван Селимински от Сливен, Алекси хаджи Стану от Одрин, капитан Анастас Българин, Ангел Гацо и Димитър Тръпков от Воден и много др., допринасят за освобождението на Гърция. Те се сражават смело в отрядите на Колокотронис, Караискакис, със свои поделения и български командири. 

След освобождението на Гърция част от тях отсядат в страната и се включват активно в обществения и политическия живот.

Един от първоначалните планове за революция е на Сава Бинбаши, който предлага първоначално въстание на сърбите и след това преминаване на войските им към Босна и България, което включва разделянето им на два лъча – един към София и един към Северна България. По план султанските войски трябва да бъдат ударени тилно с по 20 000 гърци и българи, които да въстанат в Габрово и Пловдив.

Но събитията се развиват по коренно различен начин. На 25 март 1821 г. избухва въстание в южната част на Пелопонес. В рамките на 3 месеца то обхваща целия полуостров, част от Същинска Гърция, Крит, Кипър и някои Егейски острови.

Апостолът на Филики етерия Григориос Папафлесас, водачът на клефтите Колокотронис и старейшината на маниотите Мавромихалис ръководят въстаниците. Възползвайки се от отсъствието на валията на Пелопонес Хуршид паша, въстаниците с невиждана жестокост изтребват „друговерците“. Мюсюлманските селища са унищожени, избити са собственици на чифлици. Според историци избитите мюсюлмани в Пелопонес през първата половина на 1821 г. са не по-малко от 15 хиляди души.

Почти целият Пелопонес е освободен от турски войски и гарнизони до края на 1821 г. Значителна част от Континентална Гърция, както и много гръцки острови, които стават морска база на въстанието, също са освободени. 

Таня Станоева
