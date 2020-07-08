Авария на основен водопровод в жк „Дружба”

От 14.00 часа днес във връзка с отстраняване на възникнала авария на основен водопровод на „Софийска вода“До отстраняване на аварията се“:Промяна на маршрутите на автобусни линии № 84, 88, 184 и 604 само в посока ж.к. Дружба: от пътния възел в посока летище София на бул. „Цариградско шосе“ продължават направо по бул. „Цариградско шосе“, по ул. „Самоковско шосе“ до бул. „Копенхаген“, наляво по бул. „Копенхаген“, наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров“ и надясно по бул. „Христофор Колумб“ по маршрутите Промяна на маршрутите на автобусни линии № 204 и 304 само в посока ж.к. Дружба: От пътния възел в посока летище София на бул. „Цариградско шосе“ продължават направо по бул. „Цариградско шосе“, по ул. „Самоковско шосе“ до бул. „Копенхаген“, наляво по бул. „Копенхаген“, надясно по бул. „Проф. Цветан Лазаров“ по маршрута до ж.к. Дружба 2.