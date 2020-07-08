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Авария на основен водопровод в жк „Дружба”

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Авария на основен водопровод в жк „Дружба”
Снимка: Aктуално
Във връзка с авария на основен водопровод на „Софийска вода“ на бул.“Христофор Колумб“ се налага промяна на маршрути на автобусни линии, съобщиха от Столична община.

От 14.00 часа днес във връзка с отстраняване на възникнала авария на основен водопровод на „Софийска вода“ се затваря за движение бул.“Христофор Колумб“ в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Проф. Цветан Лазаров“.

До отстраняване на аварията се променят маршрутите на няколко автобусни линии в посока ж.к.“Дружба“:

Промяна на маршрутите на автобусни линии № 84, 88, 184 и 604 само в посока ж.к. Дружба: от пътния възел в посока летище София на бул. „Цариградско шосе“ продължават направо по бул. „Цариградско шосе“, по ул. „Самоковско шосе“ до бул. „Копенхаген“, наляво по бул. „Копенхаген“, наляво по бул. „Проф. Цветан Лазаров“ и надясно по бул. „Христофор Колумб“ по маршрутите

Промяна на маршрутите на автобусни линии № 204 и 304 само в посока ж.к. Дружба: От пътния възел в посока летище София на бул. „Цариградско шосе“ продължават направо по бул. „Цариградско шосе“, по ул. „Самоковско шосе“ до бул. „Копенхаген“, наляво по бул. „Копенхаген“, надясно по бул. „Проф. Цветан Лазаров“ по маршрута до ж.к. Дружба 2.

Actualno.com

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