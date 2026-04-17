Българската фестивална асоциация с нов проект в помощ на организаторите на фестивали в София

Българската фестивална асоциация стартира нов изследователски и обучителен проект, който се осъществява с подкрепата на Столична Програма "Култура", Направление 9: "Развитие на културните организации и творците в София". Проектът "Икономически, екологични и социални измерители на артистичните фестивали в София" ще протече в няколко етапа - Въпросник към организаторите на артистични фестивали в София за събиране на данни, анализирането им, представяне на резултатите, обучителен панел чрез майсторски клас на живо и образователни видеа.

Изследователската част на проекта включва събиране и анализ на данни от фестивални организатори, както членове на БФА, така и столични фестивали с общинско и национално финансиране. Осъществява се от екип от експерти с доказан авторитет в тази област:

Д-р Диана Андреева-Попйорданова - Директор на Обсерваторията по икономика на културата. Преподавател в УНСС, катедра "Медии и обществени комуникации" - катедра на ЮНЕСКО по медийна и информационна грамотност и културни политики за устойчиво развитие и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Д-р Мирена Станева - Изпълнителен директор на Българска музикална асоциация. Експерт в Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

ВЪПРОСНИКЪТ ще бъде активен до 27 април 2026 на следния линк: https://forms.gle/J5ciQvX81wLaGMQi7.

Като инструмент за дългосрочно наблюдение, БФА планира разработване на стандартизиран шаблон за събиране и анализ на данни, който позволява системно измерване на въздействието на фестивалите и служи за надграждане на инициативата на национално ниво, както и за формиране на бъдещи културни политики, основани на актуални данни.

След събирането на данните и тяхното анализиране експертите ще представят резултатите от изследването в събитие на живо на 29 май в ново културно пространство в София - Зала "Рефлексии" на площад Славейков 4А. На същото място на 5 юни ще се състои майсторски клас на д-р Боян Желязков на тема "Комуникационни аспекти на артистичните фестивали с публиките: стратегии, инструменти и въздействие", като част от Обучителния компонент на проекта. Уъркшопът ще надгради резултатите от изследването с практически знания и ще подпомогне участниците в прилагането на наученото в управлението на фестивали.

Д-р Боян Желязков е експерт маркетинг и реклама в сценичните изкуства, директор на Театър 199, преподавател в НАТФИЗ и НМА "Проф. Панчо Владигеров".

И двете събития на живо ще бъдат с вход свободен след регистрация на сайта на Българската фестивална асоциация. В тях участие ще вземат не само фестивални мениджъри, но и студенти от НМА "Проф. Панчо Владигеров" и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Проектът предвижда и създаването на 5 образователни видеа като продължение на видео поредицата "Полезно на теория и практика" с автор и водещ Светломира Стоянова - театровед и културен мениджър с опит в сферата на културата и фестивалната дейност в национален и международен план, президент на Комитета за връзка на НПО с ЮНЕСКО. През миналата година чрез Столичната програма "Култура", Българската фестивална асоциация създаде и публикува в YouTube канала си 6 видеа, в които се споделят теми като национално и европейско финансиране на артистични фестивали, зелени политики и доброволчество. Новите 5 видеа от поредицата ще бъдат в помощ на всички организатори на фестивали, не само от София, но и от цялата страна.

През последните години Българската фестивална асоциация целенасочено съчетава теорията, анализа и практиката, за да подпомага мрежата от своите членове в тяхното позициониране на фестивалната карта на страната. Организацията разработва и споделя полезни практики, които укрепват капацитета на фестивалните екипи. През 2017 г. БФА създаде "Бяла книга на фестивалите" с анализи и препоръки за реформи в сферата на фестивалите в България, както и структурирани предложения за изграждане на нови механизми за публично финансиране на фестивалите. През 2023 г. проведе изследване на дигиталните активности на фестивалите с фокус градовете Русе, Бургас и Велико Търново, а през миналата година на 13 и 14 март 2025 г. в Регионалния център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" проведе Международна конференция "Фестивалът и градът" с участието на експерти от Европейската фестивална асоциация (EFA). Събитието събра представители на водещи български фестивали, общини, културни институции и международни организации, които обмениха опит и добри практики, свързани с ролята на фестивалите за устойчивото развитие на градовете. Ключов момент бе Кръглата маса, посветена на националните и местните политики за финансиране на фестивалите, където се обсъди нуждата от Национална стратегия за артистичните фестивали, дефиниране и категоризация на фестивалите, както и необходимостта от по-устойчиви форми на подкрепа.

Българска фестивална асоциация (БФА) е неправителствена организация, която се стреми да покаже ролята на артистичните фестивали като важна част от културата на България. В нея членуват над 20 престижни артистични фестивали от различни жанрове като: "Варненско лято", "Мартенски музикални дни", "Европейски музикален фестивал", "Софийски музикални седмици", "София филм фест", "София Хартиен арт фест", "Новогодишен музикален фестивал" - НДК, Opera Open, както и общините на градовете София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора и Русе, които са и фестивални организатори. Основните дейности на организацията са свързани с популяризиране на най-добрите европейски практики в организирането на фестивали и осъществяване на мост между Европейската фестивална асоциация /ЕФА/ и фестивалите в България. БФА става колективен член на Европейската фестивална асоциация през 2013 г.