Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 12 януари 2026 г. Честито!

12 януари 2026, 05:55 часа 327 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 12 януари 2026 г. Честито!

На 12 януари 2026 г. имен ден всички, които носят името Таня, Татияна, Татяна, Траяна и производните им. На този ден църквата почита Св. Татяна. Света мъченица Татяна произлизала от знатно и богато римско семейство, което я възпитало от ранно детство в християнската вяра, макар нейният баща да бил три пъти прeфект на гр. Рим. Изцяло проникната от тази вяра, Татяна била посветена за дякониса и всецяло се отдала на милосърдие и непрестанна молитва. Тя се отказала от светски радости и се обрекла на целомъдрие и по този начин още повече засияла като достойна за мъченически венец.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да е свято името ти, светъл животът ти, празничен - всеки твой ден! Да се къпеш в любов, пари, късмет и щастие! 

***

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе щастието, което заслужаваш, обичта на приятелите и любовта на любимите ти хора! Празнувай от сърце!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

имен ден

***

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock    

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес