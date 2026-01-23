Кой има имен ден днес, 23 януари 2026 г. Честито!

На 22 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Климент, Климо, Климентин, Климентина, Клементина, Христофор и Харитон. Свети Климент се родил в гр. Анкира (днешната турска столица Анкара). Св. Климент Анкирски бил обезглавен заедно със своите дякони Христофор и Харитон в 296 г. и техните останки били погребани от блажената София.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да си здрав - като скала, волен - като птиците, щастлив, като герой от приказките! Нека този ден донесе късмет и светлина в живота ти!

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат! Наздраве!

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

