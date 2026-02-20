Най-важните новини за деня, 20 февруари 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 февруари 2026 г.

КОЛКО ТРЯБВА ДА СМЕ ПРИТЕСНЕНИ ЗА ЯДРЕНА ВОЙНА?

Стълбовете на глобалния ядрен ред се рушат. По-рано този месец изтече срокът на действие на "Нов СТАРТ" - основния ядрен договор между САЩ и Русия. Китай бързо разширява ядрения си арсенал, а в съответствие с общата геополитическа нестабилност - няколко други страни обсъждат възможността да придобият най-смъртоносното оръжие в историята. "Беше добре известна тайна, че това ще се случи", казва генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси в интервю за главния редактор на Foreign Policy Рави Агравал.

НАГЛАСЯВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН" ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО: ПОДРЕДБАТА НА ЗАПИСИТЕ

"Сигурни сме, че чрез публикуването на въпросните кадри идеята на органите е била да заблудят всички, които по-късно са видели записите". Това е констатацията на инициативата BG Elves ("Българските елфи") за случая "Петрохан" - кърваво престъпление, от което останаха шестима мъртви, включително 15-годишно момче, както и още много въпроси. Основният е мотивът.

ДЪРЖАВЕН VS. ЧАСТЕН СЕКТОР И КОЙ ПЕЧЕЛИ ПОВЕЧЕ: БИЗНЕСЪТ И СИНДИКАТИТЕ В СПОР

Разликата в доходите след данъци и осигуровки е 526 лв. средно. Причината е, че голяма част от заетите в публичния сектор плащат само 10% данък върху доходите на физическите лица и не внасят осигуровки за своя сметка. Реално от брутното им възнаграждение се удържат 10%. Това обясни председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на Нова телевизия.

ИЛИЯНА ЙОТОВА ОБЯВИ ЩЕ СЕ КАНДИДАТИРА ЛИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ

Президентът Илияна Йотова призова медиите да изчакат първо държавата да премине през предсрочните парламентарни избори и тогава ще каже дали ще се кандидатира за следващите президентски избори, които ще се проведат есента. "Ще се кандидатирам, ако виждам, че получавам доверието на хората и ако съм си свършила работата. Решението ще го взема, след като преминем през предсрочните парламентарни избори", каза тя.

ПЪРВИ УДАР ЗА КАБИНЕТА "ГЮРОВ": ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ ПОДАДЕ ОСТАВКА

Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка. След тежък разговор със служебния премиер Андрей Гюров, той заяви, че депозира оставката си пред него и президента Илияна Йотова. "От 2 дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична, аз съм удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета "Гюров" и неговата основна мисия - стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", каза Цицелков на брифинг в Министерския ствет.

ВОЙНАТА В УКРАЙНА: ВЪПРОСЪТ Е КОЙ ЩЕ ИЗДЪРЖИ. В РУСИЯ ПОЧВАТ ПО-СИЛНО ДА СЕ ЧУВАТ ГЛАСОВЕ ЗА МИР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин изобщо няма намерение да приключи войната си в Украйна скоро – той вярва, че все пак руската икономика може да издържи по-дълго, отколкото Украйна може да издържи на руския натиск. Това е позицията на ръководителите на общо 5 европейски разузнавателни служби, представена пред Reuters. Крайната цел на Путин си остава Украйна да не бъде управлявана демократично, а в линия с желанията на Кремъл – затова и Володимир Зеленски е такъв трън в очите на руския диктатор и то години преди Путин да нареди пълномащабната руска инвазия в Украйна.

"БЪЛГАРИЯ НЯМА ГЛАВЕН ПРОКУРОР": СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ ВЕДНАГА СЕ ЗАЕ СЪС САРАФОВ

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари с единствена точка в дневния ред - определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. В мотивите си правосъдният министър насочва към становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. Република България "няма легитимно изпълняващ функциите на главен прокурор". "А състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава", добавя той във Facebook профила си.

ЕРАТА "КОШЛУКОВ" ПРИКЛЮЧИ: БНТ ВЕЧЕ ИМА НОВ ДИРЕКТОР

Българската национална телевизия (БНТ) вече има нов генерален директор след управлението на Емил Кошлуков, което продължи свръхдълго и четири години извън мандат. С 3 гласа "За" - на Симона Велкова, Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова - Милена Милотинова спечели конкурса, който след няколко жалби, съдебни решения, обжалвания и нови съдебни решения в крайна сметка се проведе, а изслушванията на кандидатите се проведоха на 19 февруари.

НА СВОБОДА ИЛИ В ЗАТВОРА? СЪДЪТ СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО СЛУЧАЯ "БРЕНДО"

Софийският градски съд прекрати производството по предсрочното освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо. Определението подлежи на жалба и протест. Според съдията производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това е основание за прекратяване на производството.

"СТАВАМЕ МИШЕНА": СЕЛО КРАЙ ГРАНИЦАТА СЕ ВДИГНА СРЕЩУ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ЗАРАДИ ГРЪЦКИ ИНВЕСТИТОР С ВОЕНЕН ИНТЕРЕС

Жители на село Стройно, община Елхово (област Ямбол), се обявяват срещу проекта за фотоволтаичен парк в землището на населеното място заради участието на гръцки инвеститор във военно-отбранителната индустрия на южната ни съседка. Тази позиция изрази на заседание на Общинския съвет на Елхово на 22 януари Десислава Исаева. Тя и жителите на Стройно смятат, че е „неразумно“ да се допусне „военен интерес с корени в съседна държава да контролира земя и енергийна мощност в пограничен район“.

“СЛЕДСТВИЕТО ПРИКЛЮЧИ, ЗАБРАВЕТЕ“: ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ ЗА ТРАГЕДИЯТА “ПЕТРОХАН“ (ВИДЕО)

“Следствието приключи, забравете“. Така накратко в предаването Студио Actualno вътрешният министър от правителството на Иван Костов и настоящ адвокат Емануил Йорданов обобщи каква според него ще бъде развръзката от разследването на трагедията “Петрохан – Околчица“, при която загинаха петима души и едно дете. Той отговори на въпроса има ли повече яснота за престъпленията след втория брифинг от 18 февруари на МВР и прокуратурата: “Не научих, а и да си кажа честно, моята реакция към опитите да бъда вкаран в определен начин на мислене, винаги е отрицателна. Знаете как от първите секунди, когато се разбра за престъпленията, ни сервираха една версия и сега всичко се върти около нея. Не се мърда и на милиметър встрани.

КЗК РАЗРЕШИ ЖП РЕМОНТ ЗА 215 МЛН. ЕВРО - ЗАД ПОРЪЧКАТА Е КОНСОРЦИУМ, СВЪРЗВАН С ХРИСТО КОВАЧКИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е излязла с определение на 12 февруари, с което допуска предварително изпълнение на решение на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да възложи на консорциум "ИСПА" ремонта на жп участък София-Перник-Радомир. В консорцуима влиза фирмата "СА.И.Е", свързвана от различни медии с бизнесмена Христо Ковачки. Поръчката е на стойност 215,4 млн. евро без ДДС (421 283 219 лв. без ДДС).

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 21 ФЕВРУАРИ 2026 Г. (СЪБОТА)

На 21 февруари 2026 г. времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще преминат в сняг. В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания, показва прогнозата за времето на НИМХ.

СКАНДАЛЪТ СЪС СТОИЛ ЦИЦЕЛКОВ, БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА, ИЗБОРИТЕ: ОБЯСНЯВА ДИАНА ДАМЯНОВА (ВИДЕО)

Всяко нещо, което е уязвимо в биографията на някого, макар и в миналото, защото това на Цицелков безспорно е в миналото, е трябвало да бъде обсъдено.